Que ha dicho el alcalde que va a rescatar la figura del sereno para detener la inseguridad de las noches sevillanas. Gran decisión si no fuese por el peligro que correrán esos serenos que vayan a enfrentarse con la delincuencia institucionalizada, tan rica en agresividad. Tal como está el panorama defender la calle con personas mayores de cuarentaicinco años es misión de altísimo riesgo que no estará pagada. Cuando existían los serenos, éstos tenían el amparo de un sentido de la autoridad que ahora no existe. Los delincuentes saben hogaño que su agresividad no está castigada, que son detenidos y mañana soltados, lo que les da una confianza que multiplica su agresividad. A ver qué hace cuando tenga que enfrentarse, por ejemplo, a una banda de aluniceros o a un atracador fornido y armado. Demasiado riesgo proteger la noche con tanta inferioridad.