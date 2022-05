Las 'setas' venenosas de la Encarnación

Si a usted no le gusta determinado tipo de películas, de música o de novelas, no las ve, no las oye y no las lee. Y santas pascuas. Sólo la música no deseada puede colarse en su vida porque lo inunda todo, sobre todo la mala, pero aun en este caso hay estrategias de resistencia y nada ni nadie puede obligarle a oírla una y otra vez. Afortunadamente frente a seis de las siete artes está usted blindado, manteniendo su absoluta libertad de elección. Pero hay una ante la que todos estamos indefensos, cuyos bodrios estamos obligados a ver, cuyos horrores se nos imponen sin que podamos evitarlos, cuya maciza y totalitaria presencia se afirma ante nosotros con la contundencia de los hechos consumados. Si, efectivamente, es la arquitectura.

Los espectadores, oyentes o lectores pueden evitar meterse por los ojos y por los oídos lo que objetivamente sea basura y lo que aun no siéndolo se lo parezca o no les interese por la razón que sea. Pero nadie puede evitar que se le meta por los ojos la basura arquitectónica tan dramáticamente abundante en nuestra ciudad, nuestra región y nuestro país. Vivimos con ella, entre ella y en ella. Andrés Rubio acaba de publicar un libro importante, España fea (Debate), en el que analiza como "la democracia y su régimen de comunidades autónomas han sido gravemente dañinos para el paisaje y, en consecuencia, han arruinado de manera irreparable el imaginario colectivo" conduciéndonos a una "catástrofe cultural sin precedentes" provocada por políticos y promotores ignorantes y corruptos, el silencio cómplice del desmovilizado gremio arquitectónico y la indiferencia y desconocimiento del mundo intelectual, los medios de comunicación y la ciudadanía. El compañero Sánchez-Moliní lo comentó en su artículo La Sevilla fea, un fracaso histórico.

La continuidad destructora entre el desarrollismo franquista y la democracia ha producido esta España y esta Sevilla feas. Que tenemos que tragarnos lo queramos o no. Que nuestros hijos y nietos tendrán que tragarse lo quieran o no. Con terribles consecuencias no sólo estéticas, también de degradación de la vida ciudadana porque el entorno genera actitudes. Y quizás de otro tipo. Lo pensaba ayer al leer en este diario que el parterre elevado que se construyó alrededor del ficus desplomado en la Encarnación con motivo de la obra de las setas ha debilitado las raíces del árbol hasta provocar su pudrición y caída.