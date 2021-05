Los setenta

Volver a releer Ocnos de Luis Cernuda a partir de cierta edad, es comprender quién somos. "Llega un momento en la vida cuando el tiempo nos alcanza. (No se si expreso esto bien)", escribe el poeta en un rasgo de humildad o un momento de duda. No lo dudemos, el tiempo nos alcanza y es definitivo, lo sabemos los que lo hemos superado en edad. Y somos conscientes de que se ha levantado el telón del tercer acto de nuestro tiempo. Los que nacimos alrededor de 1950, conocimos una Sevilla grisácea que despertaba poco a poco, en una España que empezaba a crecer en su economía para alcanzar cierta comodidad. Era una ciudad que construía barriadas y derribaba palacios.

Y que crecía en su universidad, con las facultades de Derecho, Ciencias y Letras, Arte e Historia dando nueva vida a la Fábrica de Tabacos. Un noble edificio y un mejor uso. Y en sus amplias galerías y aulas una generación descubrió que quería cambiar el mundo. Casi nada. Los signos se mostraban favorables en 1968: el mayo de París cantaba las canciones de Georges Brassen y el soul de Sam Cook y en el Swinging London de Mary Quant sonaba Sargent Pepper's de los Beatles, que cambió la música pop. En pocos años y caminando sobre el sacrificio de unos pocos que conocieron los expedientes y la cárcel, nos encontramos con un título universitario y la sensación de que todo estaba por hacer. Por inventar. Pero éramos nosotros y lo podríamos conseguir.

¿Lo conseguimos? Algunas cosas sí y otras no. Las de grandes titulares sí, quizás porque en gran parte eran un proyecto de todo el país: una Constitución, democracia parlamentaria y formar parte de Europa a todos los efectos. Y se dotó a España de todo tipo de servicios públicos e instituciones culturales como jamás hemos disfrutado. Las tenemos que cuidar para que sigan durante años a disposición de las nuevas generaciones. Otras cosas no se han conseguido, como la efectiva igualdad sin adjetivos, que siempre parece que está un poco más allá, como el horizonte. Esa tarea le tocará a los que vienen detrás de nosotros. Y no sólo eso, sino que se encontrarán con la mayor desigualdad económica en nuestro país y en el mundo, tras las crisis financieras y las pandemias que el planeta nos ha reservado. Es posible que sea un sombrío legado. Eso parece.

Una autocrítica: el adanismo. Pensamos que todo lo que se había realizado antes de nosotros no tenía el menor interés. Que la verdadera historia de España empezaba en ese momento. Y vemos que los jóvenes políticos que representan a este tiempo parecen cometer el mismo error. De nuevo la arrogancia de la juventud. Qué le vamos a hacer, nadie escarmienta en cabeza ajena. El Covid-19 y sus secuelas de contagios, hospitalizados y fallecidos ha trazado una difícil línea entre jóvenes y mayores. Gracias a la vacunación podemos pensar en vivir a nuestra manera. Los del 70 ya hemos cumplido 70 y muchos de nuestros ideales, no todos, siguen intactos. Que los siguientes nos alcancen, si pueden.