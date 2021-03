El sevillano, comparsa disfrazado

Delegado del Área de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla: "Quiero animar de forma insistente a que todas las sevillanas estos días de Feria salgan a la calle vestidas de flamenca, aunque sea para tomar un café o una cerveza, y los señores ataviados como solemos hacerlo en Sevilla para ir a la Feria: de corto y con un sombrero de ala ancha". Sin comentarios. No hace falta volver a citar a Pepe Isbert convocando a los habitantes de su pueblo a que se presenten en la plaza vestidos de andaluces y a Ortega y Gasset admirado de que "en una ciudad tan importante como Sevilla, tiene el viajero la sospecha de que los vecinos han aceptado el papel de comparsas y colaboran en la representación de un magnífico ballet anunciado en los carteles con el título Sevilla". La cosa es tan ridícula en sí misma que no precisa comentario.

¿Qué se puede añadir a esta convocatoria grotesca que convierte el traje de flamenca o de corto (este último, por cierto, vestido sólo por quienes montan; no sé qué ferias ha vivido el delegado) en un disfraz? El disfraz -acudo a la RAE- es un artificio que se usa para desfigurar algo con la intención de no ser conocido; un vestido de máscara que sirve para fiestas y saraos, especialmente el Carnaval; una simulación para dar a entender algo distinto de lo que se siente. El traje de flamenca no sirve para ninguno de esos fines. Al contrario, las mujeres lo visten para ser reconocidas y admiradas; lejos de enmascarar, favorece; y expresa la voluntad de seducción y la alegría que se siente. Sólo se convierte en disfraz si se viste donde y cuando no debe hacerse, como el delegado pretende. El donde y el cuando lo marcan la tradición y la costumbre. Reglas no escritas, ni mucho menos impuestas, dictadas por cosas que se están perdiendo si no se han perdido ya del todo: sentido común, saber estar y conocimiento de la ciudad.

La llamada "insistente" del delegado, por ello, convertirá en disfraz el traje de flamenca -y no digamos el de corto sin montura- y en carnaval la ciudad en los días de Feria sin Feria. No se ha ido tan lejos en los días de Semana Santa litúrgica sin Semana Santa sevillana (es decir, sin cofradías en las calles). Aunque a algunos nos parezca inoportuno crear focos de concentración de personas en estos tiempos, por lo menos no se ha convocado desde el Ayuntamiento a que los nativos se vistan de nazarenos. Algo es algo.