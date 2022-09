Sed en la sierra

Agua del pantano también para los pueblos de la Sierra. Cuando en mi escapada veraniega de principios de julio y cada vez que me acercaba a comprar el periódico, contemplaba esta pancarta en el exterior de una vivienda de Aracena, apenas me llamó la atención. Simplemente la consideré una nueva variante de esa España de los balcones, que no se circunscribe exclusivamente a quienes alardean de orgullo nacional exhibiendo la rojigualda o a esos que en tierras del Norte todavía muestran su solidaridad con unos falsos libertadores.

Al mes siguiente, y convencido de que para pasar unas buenas vacaciones no es imprescindible salir de Andalucía, volví a disfrutar una semana de las delicias de este pueblo serrano de la provincia limítrofe. Siendo consciente de los innumerables encantos que hallo en sus calles y entorno natural donde rompo con la rutina urbana.

Sin embargo, y en contraste con anteriores visitas, por primera vez me topé con las preocupaciones de sus habitantes por los problemas que amenazan el suministro diario del vital líquido elemento.

Los efectos de una prolongada escasez de precipitaciones en la práctica totalidad del territorio peninsular, se sienten especialmente en las comarcas rurales, evidenciando las deficiencias en la gestión de los recursos hídricos. Un fenómeno inquietante, si tenemos en cuenta la desertización que afecta al sur de Europa, constatada mucho antes de que se popularizara la idea de cambio climático y cuyas causas van más allá de las transformaciones en la circulación general de la atmósfera.

Inesperadamente, me vi envuelto en un escenario de cortes de agua que dejaban a gran parte de los paisanos de la localidad donde pernoctaba y de otras aledañas, sin la posibilidad de lavar, ducharse o beber del grifo durante horas y días. Todo coincidiendo con uno de los más tórridos veranos que recordamos.

El descontento con las penurias padecidas reavivó la actualidad del reclamo acerca de la proximidad de un embalse cuya finalidad esencial es proporcionar agua a Sevilla, pero del que ni una gota se deriva a los municipios de la zona en que se asienta. Teniendo éstos que abastecerse mediante la explotación de los normalmente ricos acuíferos de una sierra con notable pluviosidad, siempre y cuando el apocalíptico jinete de la sequía no decide fustigarla.

Fue toda una experiencia prestar oído a las denuncias de los vecinos sobre cuestiones íntimamente relacionadas como los dudosos criterios seguidos por las compañías de aguas, sus desmedidas tarifas o las puertas giratorias en sus consejos de administración para cargos públicos cesantes. A mi juicio, este tipo de situaciones extraordinarias pone de manifiesto que precisamos un esfuerzo constante en políticas hidráulicas que garanticen adecuadamente las necesidades económicas y domésticas, desde el respeto al medio ambiente.

Retos así son los realmente importantes y no tanta palabrería estéril, consumida en fallidos ensayos legislativos y polvorientos debates cainitas.