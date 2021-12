Los silencios de oro de José Luis Sainz

No ha querido Dios dejarlo unos días más, solo una semana, para que viera la cabalgata probablemente más difícil de los últimos 50 años, el cortejo que dirige su hijo con tanto acierto. “Si quieres salir en una carroza a última hora, dímelo que Manolo tiene libre un disfraz de caramelo de tu talla”. Socarrón, discreto, irónico, elegante en el vestir con independencia de la evolución en la báscula, sabio de la calle por inteligencia personal y por años de experiencia en un banco y en la sede del Consejo de Cofradías. José Luis Sainz se ha llevado consigo las miserias de las instituciones que más quiso en su vida: las cofradías y su Consejo General. Te lo decía todo con una mirada o con un comentario demoledor sin nombrar al protagonista: “Qué poco te equivocas, señor periodista. ¿Sabes que desde que ese señor ya no es de la junta superior del Consejo nos ha dicho que no hace falta que le hablemos de usted?”. Y nos reíamos.

Nadie se sabía las cifras de la institución como este cofrade de la vieja y auténtica escuela, que vio cómo se degradaban las asambleas y plenos con cada vez menos intervenciones críticas. “Hay veces que miro y... aquello parece la mutua del taxi, con todos mis respetos”. Ay, cuánto echaremos de menos esas miradas, esa leve apertura de ojos con las que sin decir nada lo decía todo. Testigo de cuarenta años de evolución del Consejo de Cofradías, del paso de las hermandades del franquismo a la democracia, de varios arzobispos y, cómo no, de la banca de trato personal, de los relaciones públicas con papel y bolígrafo, a una absolutamente digital que se maneja desde el teléfono móvil. Hoy veo a José Luis Sainz salir de almorzar con el cardenal Amigo en casa de Fernando Ortega, en esos inolvidables mediodías de la tertulia cuchara de palo. Se ríe contando un anécdota con el hermano Pablo y con Antonio Silva Florencio. Qué cerquita ha sentido José Luis al cardenal en sus últimos días, en permanente contacto con don Carlos. También lo veo en la galería alta y estrecha del Consejo echando una mano (izquierda) en la atención al abonado indignado al que han cambiado de ubicación. “Aquí alguno se enfurece como si le quitaras el cortijo del Torbiscal”.

Y, cómo no, lo veo en un velador del antiguo café del Coliseo en confidencias de cuaresma. Me comenta el último cartel de su admirado Daniel Puch y de pronto se sincera: “El médico me ha dicho que le haga caso si no quiero ver a la Macarena de verdad antes de tiempo”. A Dios por el Amor, que está en el Salvador. Con el pecho de padre siempre abierto, ay, para dar de comer y sacar adelante a cinco hijos. Sus silencios valieron siempre oro. Y sus miradas, platino.