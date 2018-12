¿Por qué hay sólo ultras de derecha?

Partiendo de la premisa de desconocer si lo que han dictado las urnas será malo o peor de lo que ha sido durante tantísimo tiempo, me quedo con el mal perder que han tenido los que han caído. Lo primero es esa insistencia en acusar de extrema derecha a Vox cuando no sólo no tildan de extrema izquierda a Podemos sino que se apoyan en ellos y demás ralea de separatistas, terroristas y anticonstitucionalistas para manejar a España a su antojo. No sé, nadie creo que lo sepa aún, qué van a depararnos estos resultados autonómicos, pero el mal talante de los perdedores los deja con las costuras al aire. Ya sé que con el pan no se juega, pero esa obsesión por continuar manejando el perol mediante el intento de desunir a las derechas da un cante demasiado escandaloso. Ojalá sea para bien lo de este 2-D, pero ya digo que choca tela que todos los ultras sean de derecha.