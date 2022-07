La suciedad no es un bulo

No nos disgustan las hojas secas de los plátanos de sombra que esta mañana tapizaban algunas calles de El Porvenir. Nos permiten la ficción de que no pisamos un acerado, sino un camino rural de la sierra de Huelva, uno de esos que acompaña a los ríos y sube a las cumbres con la promesa de que al final nos espera un guiso de escombros y un tinto de vaya usted a saber dónde. También nos sirve para estimular las ensoñaciones otoñales, algo que estos días de dura canícula es un buen truco para el escape mental. Saber imaginar el fresco de noviembre es siempre una garantía de supervivencia en las olas de calor. Pero más allá de estas consideraciones, las hojas secas de los plátanos tienen una utilidad más maruja y cívica. Es el chivato infalible de que por allí no ha pasado la escoba de Lipasam. Digamos que son como el serrín de los bares de antes. Las hojas secas del Porvenir son una de las pruebas de que la ciudad está sucia no sólo por el incivismo de muchos aborígenes y turistas (como sostienen algunos), sino también por la falta de atención del Ayuntamiento.

Vuelvo con la matraca de la suciedad de Sevilla porque recientemente Lipasam ha denunciado en las redes la difusión de tuits con "bulos" que ponen en duda la limpieza de la ciudad, como si la noble población hispalense necesitase de internet para informarse de la mugre urbana y no le bastase con pisar la calle (con el habitual resultado de que la suela se queda pegada al pavimento, independientemente de que sea de granito de Quintana de la Serena o de Gerena).

La suciedad de Sevilla no es una fake ni un bulo, es una realidad incontestable y empírica, que ningún truco de community manager habilidoso puede esquivar. Que la ciudad está churretosa es evidente. Dejen de delirar en Lipasam. No estamos en la guerra de Ucrania ni en el asalto al Capitolio, nadie nos tiene que contar lo que está pasando. Todos podemos meter los dedos en la llaga de la suciedad y saber que existe, que no es el producto de ninguna conspiración ni de ningún "poder oscuro".

El candidato del PP a la Alcaldía (si a última hora no le mueven la silla), José Luis Sanz, ha dicho que copiará el modelo de limpieza municipal de Málaga, que al parecer luce cual patena. Nos parece bien, como si quiere imitar los de Córdoba, Santander, Madrid o San Sebastián, urbes todas infinitamente más pulcras que Sevilla. Un Ayuntamiento que no mantiene aseada su ciudad es como el famoso tío de Alcalá, localidad que -me apuesto mi MontBlanc Hemingway- seguro reluce más que Sevilla.