TUVIERON suerte los que participaron en el Seminario de Literatura Fantástica que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizó en Sevilla del 24 al 28 de septiembre de 1984. En 1985 muere Italo Calvino. En 1986, fallece Jorge Luis Borges. Fueron las dos grandes estrellas internacionales de aquel encuentro coordinado por Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, de la editorial Siruela, que también reunió en Sevilla a Gonzalo Torrente Ballester, Carlos García Gual, Luis Alberto de Cuenca y Antonio Rodríguez Almodóvar.

El miércoles y el jueves cientos de escoceses pasaron por el bar El Barón Rampante, una especie de consulado permanente de Calvino con el nombre de una de sus novelas. Mañana domingo se cumplen cien años de su nacimiento en Santiago de Cuba. Sevilla se ha sumado a este centenario con diferentes actividades. Mañana mismo, en el siglo de Italo Calvino, se clausura en la Casa de la Provincia la exposición ‘Ensamblajes’, una iniciativa del arquitecto y profesor argentino Marcelo Martín (Buenos Aires, 1954), uno de los grandes animadores del que ha sido el año Calvino en la ciudad que visitó el otoño de 1984.

La Academia de Buenas Letras acoge la próxima semana una serie de actividades para recordar al autor de ‘El vizconde demediado’ o ‘Las ciudades invisibles’. En el Cicus se expone una iniciativa muy curiosa. Dos institutos de Educación Secundaria de Marchena, el López de Arenas y el Isidro de Arcenegui, en colaboración con el Universo Italo Calvino, han organizado la cuarta edición del Mail Art, una disciplina artística en la que lo único que se le pide a los participantes es que utilicen la fórmula expresiva del correo postal. Calvino, su obra, sus retratos, su magisterio protagonizan buena parte de esta heterogénea estafeta literaria.

En la Casa de la Provincia destaca un campo de fútbol cuyas porterías ocupan Borges y Cortázar. La acompaña un texto de Hernán Casciari: “Cada vez que me preguntan si prefiero a Maradona o a Messi, pienso en Borges y Cortázar, la otra dicotomía nacional. Lo que más me gusta de Maradona (igual que de Cortázar) es la rebeldía. Y lo que más me gusta de Messi (al igual que de Borges) es la perfección. Y entre la perfección y la rebeldía no se puede elegir”.

Cortázar muere en 1984; Calvino, en 1985; Borges, en 1986. Para rizar el rizo de ese cuadrilátero balompédico-literario, Borges muere en pleno Mundial de México 1986, el de la famosa mano de Dios, como se beatificó esa extremidad con el gol (qué burla a los señores del VAR) que Maradona le marcó al cancerbero inglés Peter Shilton. Fue el segundo Mundial de Maradona. El primero fue el de España 82 recordado en estos Ensamblajes por coincidir con la guerra de las Malvinas, presente en el llamado “Mundial de Guerras Inútiles” con Argentina “subcampeona”. Una guerra que Javier Marías novelaba en su libro ‘Berta Isla’.

Un italiano y dos argentinos. Parece una premonición del mundo de Bergoglio en el Vaticano. Italo Calvino es un europeo que nace en América (Santiago de Cuba). Cortázar es un americano que nace en Europa (Ixelles, Bélgica). Y Borges nació en Buenos Aires pero murió en Suiza. Italo Calvino tuvo estrechas relaciones con los dos. Con Borges coincidió en el Seminario de Literatura Fantástica de Sevilla. Calvino conoce en París a su futura esposa, la argentina Edith Judith Singer, que trabajaba en la oficina de la Unesco de la capital francesa con Aurora Bernárdez, la esposa de Cortázar.

Calvino, gloria de las letras italianas, tuvo una intensa relación con el continente de Borges y Cortázar. Nace el 15 de octubre de 1923 en Santiago de Cuba, donde sus padres, Mario Calvino y Evelina Mameli, trabajaban de botánicos. El 19 de febrero de 1964 se casa en La Habana con Esther Judith Singer, albacea de su obra como María Kodama lo fue de la de Borges.

Unos meses antes de viajar a Sevilla, en junio de 1984, la Universidad de Harvard lo invitó a ocupar una de las cátedras de Literatura. Una cátedra creada en 1926 cuyo año académico, el 1985-86, incluía impartir seis conferencias. Borges había sido uno de los escritores invitados anteriormente a participar en esa institución universitaria. Según relataba su esposa, Calvino ya había escrito cinco de las conferencias. La sexta pensaba completarla en Harvard. El 19 de septiembre de 1985, una semana antes de partir, una semana y un mes después de su conferencia en Sevilla, el escritor italiano moría en Siena. El manuscrito de esas conferencias apareció en su escritorio. Siruela lo editó con el título ‘Seis propuestas para el próximo milenio’. Seis propuestas de las que sólo se conocieron cinco: Levedad, Rapidez, Exactitud, Visibilidad, Multiplicidad. Y el apéndice de un texto inédito titulado ‘El arte de empezar y el arte de acabar’.

Al periodo que estaba en vías de extinción le llamaba “el milenio del libro”. Empezaba con estas palabras: “Estamos en 1985: apenas nos separan quince años del comienzo de un nuevo milenio”. El futbolín había empezado a tambalearse: un año antes moría Cortázar. Un año después, muere Borges. Un mundo sin porterías, lleno de postrimerías.

Empezar una conferencia es como empezar a escribir una novela, escribe Calvino en su inédito ‘El arte de empezar y el arte de acabar’. Considera modélico el comienzo de ‘El corazón de las tinieblas’ de Conrad. La conferencia que impartió en Sevilla se recuerda casi cuatro décadas después como el comienzo de una novela. La novela que ‘leyeron’ los alumnos de Sevilla y que no llegaron a disfrutar los de Harvard. El escritor, deudor de Pavese, elogiado por Pasolini (decía que su prosa era “más francesa que toscana”) se alojó los días de Sevilla en el hotel Inglaterra. Empezó con mal pie. Le perdieron la maleta. El día de su ponencia llegó como el rayo la noticia de que un toro había corneado mortalmente a Paquirri en la plaza cordobesa de Pozoblanco. Asistió al sepelio del torero. Final de un cuento trágico que no aparecía en su antología ‘De Fábula’, ensayo sobre historias africanas y del hogar, sobre cuentos aldeanos y clásicos de los hermanos Grimm y Perrault.

Los Ensamblajes de Marcelo Martín están llenos de guiños literarios. La vecindad freudiana de los chistes de Forges y de Quino (Mafalda), una vuelta al mundo en bici (con parada en Jerusalén), una foto de Borges con Calvino, cajas de sus mejores ‘habanos’ (‘El varón rampante’, ‘El vizconde demediado’, ‘El caballero inexistente’), herramientas de supervivencia: kit de naufragio o de mensajería popular. Y una referencia a las Cosmicómicas, un género propio de Italo Calvino que algunos críticos definieron como “un nuevo tipo de ficción científica”. Ciencia y ficción, el abrazo entre el Nobel de Literatura que nunca recibieron Borges ni Calvino (tampoco Cortázar) y alguno de los galardones científicos. A Calvino le gustaba visitar las ciudades invisibles y conocer a las personas de quienes nadie escribía.

Mañana se cumple un siglo de quien estudió el milenio del libro. Un italiano muy americano. Con el olfato literario de su amigo Carlos Barral. Pasó por Sevilla en septiembre de 1984. El año de la mano del Diablo: la manita de Arconada que no pudo retener el balón de Platini en el Parque de los Príncipes.