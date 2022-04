Esta tarde, Pepe...

Hoy no te veré donde mas te gustaba: entre la bulla. Mira que tenías antigüedad para formar en la cofradía en los mejores sitios, prestigio para pedir, apellidos con solera de Martes Santo para demandar y educación para no hacer ni lo uno ni lo otro. Tenías hasta uno de los mejores balcones, colocado en un lugar y a una altura que permite susurrarle oraciones a ese Cristo que a tu casa llega ya dormido por las nanas que son el alborozo de los monaguillos. Te gustaba, ay, colocarte con tus gafas de sol escondido entre el gentío de la calle San Fernando o en la Plaza de la Contratación, según tuvieras o no que ver a nietos en la cofradía. Una vez te camuflaste debajo de un naranjo, con tu traje impecable y con ese juego tan sevillano y discreto que es ir identificando en silencio a cada nazareno.

Cómo me gustó charlar contigo en el vestíbulo del Rectorado en tu última salida como nazareno. Qué número tan bajo el de tu papeleta. Allí, formado delante de la Cruz de Guía. “Soy Pepe”. El día anterior recibiste a los reyes de España en Persán. Y veinticuatro horas después estabas de anónimo nazareno dispuesto a abrir paso a la cofradía de la Universidad, la de la familia, la de don Juan Moya, la de tu hermano Juan... la de tus hijos, sobrinos y nietos. Recuerdo, ay dolor, que alguien te celebró tus éxitos como empresario. Y tú, nazareno hierático de cera tiniebla, musitaste con humor y sin moverte un ápice: “Pero no me embiste un toro en la Real Maestranza”. Hoy te buscaré bajo un naranjo, sin azahar porque ha brotado temprano y las lluvias lo han convertido en efímero, y siempre te encontraré en la Contratación, cuando los azules de la noche abrigan al Señor por los fríos que le aguardan en la Puerta de Jerez, a esas horas en que ya es más humano que divino y busca la lonja como el niño su cama.

Comentaremos la belleza de las cruces apiladas en las galerías de la vieja Fábrica de Tabacos, las noches que tu madre esperaba sentada en la casa de hermandad a que tu padre acabara las tareas en la cofradía, el señorío de tu hermano Juan, las homilías de monseñor del Río, el manto bordado de la Virgen, la ilusión de tu hermana Carmen... Esta noche, Pepe, haremos lo de siempre. Acompañar al Cristo que los jesuitas encargaron para rezarle, el de la faz que el Papa besó en la medalla de plata de un monaguillo, el Dios de la Universidad de Laraña donde fuiste un monago regordete, el que ilumina a los estudiantes de todas las facultades por mucho que retiren los crucificados de las aulas, el de los lirios morados que simbolizan la alianza entre la cultura y la fe, esa por la que trabajaron tu padre, tu hermano Juan, tú y toda tu gente. Nos vemos esta noche, Pepe, bajo cualquier naranjo para esperar juntos al Jesús de la Buena Muerte.