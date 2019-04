Aun tarde, bien venida la explicación

Aconsejaba Ignacio de Loyola a los nuevos miembros de la Compañía de Jesús no hacer mudanza en tiempo de tribulación. Y sin nada que ver con las circunstancias que impulsaban al fundador de la Compañía a efectuar tales consejas nos encontramos conque en tiempo de tanta tribulación futbolística como es en esta Sevilla la semana prederbi, Lorenzo Serra ha salido a escena poniendo unos puntos sobre las íes que se hacían esperar.

Entre otras perlas ha tenido la valentía de reconocer que fue un error dejar irse a Sanabria antes de haber concretado un sustituto. Eso es algo que vio la inmensa mayoría del personal que sigue la andadura del Real Betis Balompié y aunque nunca es tarde si la dicha es procedente, lo cierto es que llevábamos tiempo esperando esas declaraciones del chamán balear. Quizá en su descargo quepa el mal estado físico que padeció cuando el mercado invernal iba cerrando sus puertas.

La falta de un referente arriba que, además, convierta algo del juego que produce el equipo ha sido perniciosa. Esto ha penalizado al Betis y fue causa determinante tanto para las dolorosas eliminaciones como para los devaneos en Liga, mayormente en Heliópolis. Dicen que Sanabria quería irse a toda costa porque no se sentía querido por la grada y aunque eso sea verdad, aunque muchos crean que el futbolista se va siempre cuando quiere, al guaraní debieron cerrarle la puerta.

No cabe ya lamentarse y menos aún cuando aguarda lo que aguarda la noche del sábado en Dato. Estos días de cuenta atrás para el partido de los partidos es como los de las tribulaciones que refería San Ignacio, agua pasada no mueve molino y hay que estar en lo que hay que estar. No hay más, pero mejor tarde que nunca y son un soplo de aire fresco las declaraciones de Serra. Quizá sobrase lo de comparar futbolistas con despachos, pero eso es otro cantar. Ahora, derbi, sólo derbi.