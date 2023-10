Justamente un mes, ni más ni menos, es lo que ha tardado el otoño en hacerse notar. Entró oficialmente el sábado 23 de septiembre y hasta ahora no ha pasado de testimonial, ni fu ni fa y con calor más propio del verano. Ya sí, ya parece que el otoño cobra cartas de naturaleza, que el sábado en los Pinelo hasta vi cómo mi amigo Rogelio se protegía con chaqueta de paño. Las cosas parece que tienden a normalizarse y el otoño se otoñiza para tranquilidad generalizada. Pero la otoñá se ha dejado querer demasiado, el déficit pluvial no sé si lo equilibraremos alguna vez y los campos no acaban de verdear como debe. Una suerte de borrascas más o menos iracundas nos acechan y sólo cabe desear que la Naturaleza sea comprensiva y no nos anegue campos y ciudades. El otoño ya está aquí, pero que actúe con temple.