Estas tardes son ya como un no parar

No va más, esto es un no parar y así será hasta la semana próxima, cuando Jesús entre en Jerusalén por la rampa del Salvador. Anoche fue una cita que Cajasol ha convertido en tradicional mediante la entrega de sus premios cofradieros, amén de la presentación de ese Gota a gota que se hace adminículo imprescindible para callejear en busca del paso deseado. Y en esa entrega de premios figuraba el reconocimiento a esa especie de Mauri-Maguregui de la fotografía que forman Fernando Salazar y Ángel Bajuelo, la simbiosis ideal para que las cosas salgan como es debido. Pero es que el asunto se multiplicó hasta la excelencia por el personaje que hizo de padrino de la ceremonia. Y ahí me rompí, ya que el designado fue Manolo Ruesga, compañero del alma y heredero directo de aquellos Gelán, Arenas, Serrano... que tan bien retrataron nuestra gran Semana Santa.