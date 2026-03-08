La tasa turística vuelve al debate

La tasa turística ha puesto de acuerdo a los alcaldes de las ocho capitales andaluces. La mayoría, empezando por Sevilla y Málaga, la aplicaría hoy mismo. Y algunas no lo harían, pero sí exigen igualmente su aprobación para aplicarlas con libertad cuando cada ayuntamiento lo estime oportuno. En este contexto, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, cada vez se encuentra en una situación más comprometida para defender su negativa a aplicarla. Para la mayoría de alcaldes, a los turistas que se negaran a visitar Andalucía por una tasa simbólica, tampoco íbamos a echarlos de menos. A ver qué responde la Junta.