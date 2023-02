En las minutas de los almuerzos o cenas se precisa hasta la posibilidad de tomar platos sin gluten, la oferta de empanados para los niños y, por supuesto, la bodega, pero jamás se da la opción a rematar con un chocolate, sino simplemente con café o infusiones. Acaso una copa de cava escasamente recomendable porque suele ser de dudoda calidad y es sabido que con los carbónicos conviene no jugársela. Recordaba lo del cacao al comprobar que en Sevilla tenemos gente con personalidad, mucha personalidad, que después de una comida de trabajo o de placer no tiene reparos en tomar leche con cacao. Nada de café ni copa. Chocolate al canto. Abren el sobre, lo espolvorean, mueven la cuchara y al lío... Es el caso de José Ignacio Castillo, catedrático de Economía, que pide su cacao en el Alabardero, en el Labradores, en Matalascañas... donde haga falta. Te cuenta la historia del cacao con pasión, precisión histórica y hasta con una denuncia sobre el complejazo de los españoles al no haber sabido reivindicar nuestro papel a la hora de traer el chocolate al viejo continente. Los suizos, belgas y holandeses han sabido apropiarse de la marca mejor que nosotros.

Castillo tiene toda la gracia, virtud cada vez más escasa, cuando te cuenta que su madre ya le advirtió que sería mirado con cierta condescendencia y prejuzgado como ser inmaduro al pedir chocolate en presencia de desconocidos. ¿Por qué? Porque el adulto debe tomar café, cuando el cacao soluble es un producto sobresaliente netamente español. El rayo de esperanza son los chocolates cien por cien puros, sin azucares añadidos, cada día con más adeptos, que cuentan hasta con la bendición del ministro Garzón, si es que alguien considera necesario este requisito. A ver si por la vía de la pureza los españoles apreciamos más una de nuestras aportaciones a la grastronomía mundial.

Cuando vean un sobre de cacao en una mesa se acuerdan de este catedrático sin complejos que en ocasiones soporta la guasa, que replica con sentido del humor y dosis de paciencia. Quizás no nos vendría mal menos café y más cacao. Y, por supuesto, incorporar el chocolate a la taza en los postres junto al café y las infusiones. De momento lo tenemos asignado al público infantil y a las mañanas de Feria o Año Nuevo con un ración de calentitos. Todo es que se ponga de moda como el aguacate y los surtidos variados de frutas que se desayunan los turistas en esos boles con salsa de yogur desnatado. Los maya tomaban el cacao frío. Yel catedrático Castillo se lo toma caliente en cualquier foro.