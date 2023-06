DESDE antes de agarrar el bastón de mando, el alcalde Sanz dejó claro que los barrios más desfavorecidos de Sevilla serán una de sus prioridades durante este mandato. No es para menos, teniendo en cuenta que, como se ha repetido hasta el agotamiento, Los Pajaritos y el Polígono Sur se han enquistado en esa lista Forbes de la miseria que todos los años publica (y muy bien que hace) el Instituto Nacional de Estadística. Desconozco a qué familia del centroderecha pertenece José Luis Sanz, pero no me cabe la menor duda de que durante sus años de formación en Portaceli se tuvo que impregnar de la sensibilidad social que caracteriza a los jesuitas desde la época del padre Arrupe. La derecha no tiene por qué ser ajena a la lucha contra la miseria y la desigualdad. Es más, algunos de los primeros vagidos del Estado del Bienestar se produjeron en la Alemania de Bismark y la Iglesia Católica ha sido históricamente el refugio de los más desfavorecidos, incluso cuando algunos querían modernizar el país a golpe de decretos y leyes (recordemos la desamortización del muy progresista Mendizábal, un auténtico desastre para los más pobres).

Esperemos que Sanz sepa marcarse unos objetivos claros y realistas para estos cuatro años. Uno de los principales problemas en la lucha contra la miseria es el carácter utopista de algunos de sus apóstoles. Y ya tenemos claro en qué sucia playa de la historia suelen naufragar las utopías desde la Revolución Francesa. Un Ayuntamiento puede ayudar muchísimo a acabar con la miseria dotando a los barrios de seguridad, limpieza, urbanismo de calidad, escuelas deportivas, bibliotecas y un largo etcétera. Pero luego son los propios vecinos los que tienen la última responsabilidad en hacer de sus vidas algo mejor y más digno. Y esto no es thatcherismo hispalense, sino respeto por la libertad y la soberanía de las personas.

Nos acabamos de enterar de que los de Sanz han fichado como asesora técnica del área municipal de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales a la exconcejal Sandra Heredia, que fue candidata de Adelante Andalucía en las elecciones municipales del 28-M, sin obtener el acta de concejal. Es decir, Sanz ha integrado a una roja plus ultra de manual en el equipo de trabajo que gestionará una de sus prioridades de Gobierno. Y no nos parece mal, porque el sectarismo es una de las mayores pestes de nuestra política actual, aunque dudo que la izquierda nacionalista andalusí hubiese fichado a un economista del PP para el área de Hacienda. Por mi parte, les deseo éxito a los dos. Ya está bien de tanta pelea y banderas. Es la hora de trabajar para hacer una ciudad mejor para todos.