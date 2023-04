EL amigo A. C. C. afirma, con su mezcla de escepticismo y su humor zumbón, que lo único que merece la pena de las calles de Sevilla son los turistas. Me consta que lo dice por molestar, pero eso no quita que en él anide un cierto sentido de la fraternidad con esos seres en pantalón corto que visitan Sevilla con paso semoviente. A. C. C., crítico fino y editor tiburón, está muy influenciado en su turismofilia por su hermano, economista de postín que ha triunfado nada más y nada menos que en Austria, la patria del premio Nobel Friedrich August von Hayek. Este hermanísimo, bético sin piedad con un currículum oceánico, considera que “oponerse a procesos globales como el turismo es peligroso y nos lleva al primitivismo”. También podría usar el antiguo adagio taurino: “más cornadas da el hambre”, porque el mayor argumento de los defensores del turismo es los beneficios económicos que reporta.

Según los datos, el turismo supone, aproximadamente, un 20% del PIB de Sevilla. Y, sin embargo, es extraño encontrarte a gente como A. C. C. que, sin depender en absoluto del sector, siente cierta simpatía por el mismo. Lo normal es que la turismofilia sea cuestión de los profesionales y empresarios del ramo, mientras que el resto se dedica a despotricar de esta gallina de los huevos de plomo. La primera señal de turismofobia de la que guardo memoria fue en Venecia. Yo era, claro, parte del problema. Una italiana intentaba avanzar por la Plaza de San Marco despotricando de los miles de guiris que allí nos concentrábamos, impidiendo su alegre caminar. La donne tenía cierto aire felliniano y no paraba de repetir “¡porco turismo!”. Quién me iba a decir, años después, que yo me iba a sorprender deseando el fuego y el azufre a una de esas manadas cosmopolitas que, con sus andares pesados de buzo, me impedían ir a un paso normal por el barrio de Santa Cruz. Porque uno de los problemas que enfrenta a los nativos con los turistas es el del tempo. Es algo parecido a la paradoja de los gemelos de la que nos habló Einstein. Para el hermano que viaja por el espacio, el tiempo pasa más lento y envejece menos; para el que se queda en la tierra, viceversa. En este sentido, el turismo sea quizá una de esas fuentes de la eterna juventud que la humanidad lleva buscando desde tiempos remotos, de ahí su éxito. Vaya usted a saber.

Si el Ayuntamiento quiere fomentar la turismofilia entre los sevillanos debería crear carriles rápidos para los peatones nativos. Bien marcados, como los dedicados a las bicicletas y patinetes o a los autobuses y taxis. Quizás así, mientras adelantamos a los hermanos foráneos emitiendo entusiastas “¡PIB-PIB!”, sintamos algo de afecto y comprensión por ellos.