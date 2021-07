¿Será la temporada después de la pandemia?

Tenemos un buen entretenimiento vespertino viendo cómo echan a andar Betis y Sevilla de cara a la que ojalá llamemos temporada después de la pandemia. Gracias a las televisiones de ambos podremos ver los primeros pasos de las dos devociones futbolísticas de la ciudad. Unos en tierras de la Europa húmeda y el otro en lo que se ha venido en llamar microclima del Mar Menor. Dos lugares que dan envidia en estos días de calor sofocante.

Arranca el Betis a la hora de comer contra el Winterthur, un equipo de la segunda categoría helvética y radicado en la ciudad del mismo nombre, situada en el cantón de Zúrich. Y sin apenas novedades, el Betis de la hora se asienta mayormente en la solvencia de su entrenador, uno de los mejores fichajes que la entidad realizó en la contemporaneidad. Es Manuel Pellegrini el argumento más fiable tras la imposibilidad económica de reforzarse convenientemente.

Horas después echará a andar en público el Sevilla enfrentándose al Coventry City, antiquísimo club inglés que milita en la Championship, la segunda división inglesa. Todavía incompleto el plantel por la tardía incorporación de los internacionales, la presencia de Marko Dmitrovic, el gigantesco portero serbio, capitaliza la atención de manera momentánea y a la espera de alguna incorporación que seguro se sacará Monchi de su bocamanga en cuanto haga caja.

Interesante ver cómo se las apañan Betis y Sevilla en este arranca de temporada. No estamos en el verano que más expectación levantan los fichajes. Los tiempos son los que son y hay que convenir que no son los más apropiados para el dispendio y el entramparse. El fair play salarial ha impuesto su ley y aunque no contribuya al fortalecimiento de quien más lo necesita, las cosas son como son y no como desearíamos que fuesen. Por lo pronto, sabatina para abrir boca.