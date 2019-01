Eso sí que fue un terrible paso atrás

Manifestarse contra algo es absolutamente lícito y habitual en democracia, claro que sí. Se apela a la manida libertad de expresión y todos a la calle a protestar por lo que no gusta, pero rodear un lugar cuasi sagrado como es el Parlamento chirría bastante. Más aún si la algarada es porque no gustó lo que salió de las urnas. Ahí es ya donde la cosa no tiene ni un pase para que sea de aurora boreal que las turbas estén compuestas por personas que ocupan, o han ocupado hasta ayer mismo, puestos de relevancia en la anterior gobernanza. Lo de antier escracheando el Parlamento sí que es un paso atrás en el proceso democrático que se inició a la muerte de Franco. Aunque viendo cómo los actuales mandarines se alían con los que quieren destrozar el Estado ya extraña un poco menos y hasta se comprenden posturas que ni a pensar en ellas hace muy poco.