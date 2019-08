Aún es tiempo para correcciones

Como no estaba Messi, pues se dispararon las euforias de todo tipo y ya lo advertíamos en este mismo rincón, que si hasta el rabo todo es toro, en el cubil barcelonista mucho más. Muchísimo más cuando la tropa que acude tiene la vulnerabilidad enquistada en sus señas de identidad. Vulnerabilidad, fragilidad, pusilanimidad, llámelo como quiera, pero la realidad de este Betis que ya hasta olvidó la asignatura de la posesión es ésa.

Resultaba penoso ver cómo un equipo que hasta ayer hizo gala de su buen gusto en el trato al balón se quitaba de encima al rival como buenamente podía. Pelotazos cuando no el intento de salir jugando sin convicción fue decantando el pleito del Camp Nou hacia el anfitrión y cuando Griezmann abrió la lata a muy poco del descanso, nadie daba ya un euro por el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié. Después, el acabóse para hablarle de tú a la ridiculez.

Unos veinte minutos fue lo que duró el espejismo del gol de Fekir, magnífico en su elaboración y formidable en la definición. Se está a tiempo en el Betis para corregir los defectos prioritarios. Por lo pronto, ya no es el gol la prioridad a solventar y a ver si los responsables de la nave se dan cuenta de una vez que en el plantel no hay laterales que defiendan ni un medio centro que sepa decirle ¿dónde vas, muchacho? al rival de turno. Y a partir de ahí hablaremos de otra cosa.

¿Nadie en el área técnica ha visto dónde juega Carvalho con Portugal? Su vocación defensiva es mínima, inexistente, por lo que procede buscar bajo las piedras a un medio centro que haga la raya. Y como pedir una defensa de tres centrales es predicar en el desierto me abstengo, pero recalco que en el plantel no hay un solo lateral que defienda como se defiende en Primera División. En cuanto al buen gusto con el balón corramos un tupido velo no vayan a tildarme de nostálgico.