Es tiempo de probaturas, pero mejor ganando

Estamos en tiempo de laboratorio, léase pretemporada, y los resultados tienen la importancia que tienen, que no es mucha ni poca, sino todo lo contrario. Quiere decirse con esto que tienen un calado esos resultados no determinante, pero a la vez hay que abundar en que, como siempre en cualquier aspecto de la vida, es mejor ganar que perder. Sobre todo por la carga anímica y también por el crédito de técnico y plantilla.

Este fin de semana ha tenido mucho de moneda con cara y con cruz, cayendo de forma positiva el sábado en Maguncia y de mala forma en México lindo y querido. Y yendo por partes, hay que mantener en que lo del Sevilla en el redil del Mainz fue un vendaval que ha llenado de esperanzas a su clientela. Espeso ante el Everton para que Ocampos decidiese en un yo me lo guiso y yo me lo como desde los once metros, pero lo realizado ante el anfitrión ha desbordado el optimismo.

Tremendo recital con la aparición de un espléndido Munir que se postuló para ser quien recite el papel que Ben Yedder protagonizó en el pasado curso. Al día siguiente, las expectativas despertadas con el Betis se difuminaron en menos de un cuarto de hora en el que fueron barridos por el Puebla. A base de llegar antes a cada balón, los poblanos dejaron en evidencia a un sistema defensivo que por los costados hizo agua a raudales y es que con esos laterales es un riesgo salir de casa.

Imagino que Rubi habrá tomado nota de que jugar con línea de cuatro con los laterales que han puesto a su cargo es una temeridad. Y no sé si la altura de Puebla fue culpable, pero es que el Betis no existió, con el problema inquietante de que de aquellos porcentajes de posesión apenas queda algo. Por supuesto que estamos en pretemporada, ese tiempo de laboratorio en el que sincronizar piezas y amalgamar líneas es lo vital, pero también para no repetir errores.