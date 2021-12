El tío Félix

Mira, sobrino, al obrero que se dedica a la política se le llena la cabeza de problemas y llega un momento en que ni tú mismo sabes quién eres ni cómo eres". Tales deben ser las maneras del desclasamiento y, con literaria maestría, José María Requena dio cuenta de ellas. Por eso Fermín se ha percatado, aunque su tío Félix no lo imagine, de cómo este "si lleva mucha prisa y coge un taxi, lo hace parar junto al quiosco de los periódicos, allí donde mismo comienza vuestra barriada, justo donde se vuelven terrizas las aceras de ambos lados de la calle, verdadera raya fronteriza a partir de la cual pierden estatura los edificios y se entristecen los balcones y ventanas, punto y aparte el kiosco aquel a partir de donde la humanidad se entiende a gritos, allí donde la palabrota no resulta caprichosa, donde los niños juegan con cara ya de hombres preocupados". Llegados del campo a la ciudad, en un éxodo herido por la remembranza, cuantos hubieron de cambiar el campo abierto por la apretura urbana de la marginalidad.

El sobrino, que está delante de playas ignotas -porque la imaginación no es una forma, sino un barrunto, de conocimiento-, pensaba que algo parecido debió pasarle a su tío, mecánico de bicicletas y motos de segunda mano, al que debió colarse en los adentros "la simpática soberbia del sol de la playa". Para vérselas con el simbólico complemento de las corbatas y la insuperable torpeza de hacer los nudos: "Bueno ya sabéis, que no queda más remedio, maldito sea, es lo mismo que si tuvieras que ahorcarte un poco, no estás acostumbrado, de siempre fue prenda de señoritos, no de gente hecha a no parar de tener chorreones de sudor por el cuello". Primera corbata, la del tío Félix, cortita de calidad, como si, ante el estreno y en una íntima amargura, quisiera quedarse en medio. Hasta que su hermana llegó una tarde con una corbata de seda natural: "Toma, ponte ésta, tú, que en cuestión de corbatas o te pones una buena de verdad o mejor que sigas sin ponerte ninguna".

Y el tío Félix, hecho ya a la particular indumentaria de su nuevo estado, tan reveladora de una impropiedad característica, "mucho hablar de la clase obrera y hay que ver la última vez que vino al barrio, traje de alpaca, brillante el dorado aplique en los zapatos finos, cuántas corbatas tendrá ya en su cuarto de la pensión madrileña, donde todos le llamarán don Félix para acá, don Félix para allá". Extraño en el taller de bicicletas, donde su antiguo socio despacha ironía con los saludos y el apretón de manos a los que fueron amigos en las estrecheces le provoca un pellizco en la memoria con el recordatorio de un sarcasmo: "Cómo se ve que se progresa, oye, Félix, que ya no quieres nada con los pobres".

Mas como el alma aparece en el espejo de la cara, "a Félix se le llena la frente de arrugas de las malas, de las arrugas esas que parece que están acabadas de hacer o que se están haciendo en el momento mismo que nosotros las miramos".