Para tirantes, los de Fraga

Lo bueno de hacer preguntas parlamentarias es que se deben contestar, y en ocasiones se les ve el plumero. Es el caso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, hombre atormentado por lo que le piden: un puente por aquí, un túnel por allí, un Metro más allá… Y así va dando capotazos, y si te he visto no me acuerdo. Vino este ministro a Sevilla, y no me refiero al día del paseíto de Pedro y Susana por los jardines de San Telmo, sino cuando dijo algo de ampliar los tableros del puente del Centenario, y explicaron el caso del puente de Rande en la ría de Vigo. De inmediato, se presentó como una excusa cutrecilla para ahorrarse los túneles de la SE-40. Sin embargo, ahora se ha visto que es peor, mucho peor. Nada de ampliarlo a ocho carriles. Lo único que ofrecen es cambiarle los tirantes.

Eso es lo que ha contestado el Ministerio de Ábalos a la pregunta de Ricardo Tarno, diputado del PP por Sevilla. ¿Tirantes? ¿Qué tirantes? Para tirantes los de Manuel Fraga, en sus buenos tiempos, aquellos tirantes con los colores de la bandera, y su consigna de "España, lo único importante". A lo mejor si los del PP se hubieran quedado con los tirantes de Fraga y aquel eslogan no se les hubieran escapado tantos votos a Vox. Pero recuerden que Fraga sólo ganaba en Galicia. Hagan las cuentas y verán que los votos que ha aumentado Vox son precisamente los que ha perdido el PP; aunque los demoscópicos dicen que no es un trasvase directo total, sino que una parte se fueron del PP a Ciudadanos, y Vox también le quitó al partido de Rivera, además de darle un pellizquito a Susana, políticamente votando. Pero los tirantes se han perdido, como tantas cosas.

Hoy los tirantes se ven como una cosa de fachas, por no decir de obesos, que necesitan una buena sujeción. Yo no sé si los electos de Vox usarán tirantes con la bandera española, como los de Fraga, pero en principio parece que no. Sin embargo, el puente del Centenario sí que usa tirantes. Su arquitecto constructor, Julio Martínez Calzón, lo quería ampliar a ocho carriles, y ahora los de Fomento han salido con el cuento de los tirantes.

No te puedes creer nada, ya se está viendo. Viene un ministro, promete algo, y cuando se va contesta por escrito y es diferente. Luego dicen que Pedro Sánchez no tiene palabra. Es falso. Palabras sí que va soltando, lo que ocurre es que las va cambiando, y no cumple nada. Así que aquel gozo en un pozo. Ni puente ampliado, ni túneles bajo el río, ni líneas de Metro...

Anda que se lo están poniendo bien a don Juan. Y después le echarán las culpas a Susana, que la pobre está de recogida.