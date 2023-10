Los pistoleros abrieron fuego desde un coche y dispararon a la víctima”. No, no es un fragmento de una novela de Dashiell Hammett o de Raymond Chandler ni de esas películas de James Cagney o George Raft en las que tipos con Borsalino y anchas solapas disparaban ráfagas con una Thompson desde un Ford Model. No se trata del Chicago de los años 20 y 30 de la Ley Seca y la Gran Depresión, sino de la Sevilla de hoy. Lo que han leído es la entradilla de la noticia que ayer nos daba el compañero Fernando Pérez Ávila: “Un hombre ha resultado herido de bala la madrugada de este viernes, en un tiroteo registrado a las puertas de una discoteca de Sevilla Este... La víctima ha recibido varios disparos en la pierna y en el abdomen. Los presuntos autores de los disparos, que eran varios, huyeron en dos vehículos… El suceso se produjo sobre las cuatro y media de la mañana. Los disparos fueron obra de varias personas que llegaron en un coche a toda velocidad y abrieron fuego contra la víctima en la puerta de la discoteca… En la mañana de este viernes podían verse los vestigios del tiroteo, con las marcas de los casquillos en el suelo y al menos un impacto en una cristalera de un establecimiento”. La foto de Rocío Ruz ilustraba bien la noticia mostrando el impacto de una de las balas en la cristalera.

No es, afortunadamente, una noticia habitual entre nosotros. Aunque el pasado septiembre se produjeron tres tiroteos en Sevilla: una persona fue herida a las puertas de un bar de Sevilla Este tras recibir un disparo, diez resultaron heridas –una perdiendo un ojo– por armas de fuego en Torreblanca y tres sufrieron heridas leves tras un tiroteo en Dos Hermanas. No, afortunadamente no es una noticia habitual… Aunque en dos meses se han producido cuatro tiroteos que han herido a 15 personas… Aunque informaba Pérez Ávila el pasado agosto: “La tasa de criminalidad se ha disparado en Sevilla con una subida del 18,4%. Prácticamente todos los delitos experimentaron un crecimiento importante en los primeros tres meses del año… La subida de los delitos en Sevilla es mucho mayor que en el total de España, donde el crecimiento es del 7,2%. Se trata del repunte más fuerte de los últimos años”. Según dijo entonces el alcalde esto se debe a que “a Sevilla le faltan 500 plazas de policía local, 500 de policía nacional y no se ha invertido nada en incrementar la videovigilancia”. Pues a ello.