Lo de las sillitas está tomando un aire de versión sevillana de toma de la Bastilla (sillas) y asalto a las Tullerías (palcos) por sans-culottes (sin asiento) jaleados por robespierres de las redes que invitan a tomar las calles con derecho a asiento donde a cada cual le salga de las narices y azuzan contra los privilegiados burgueses de la carrera oficial entonando su peculiar Marsellesa: "Allons enfants de Seville/ le jour de gloire est arrivé!/ Contre nous de la tyrannie/ l' etandard des chaises et des tribunes est levé./ Aux petites chaises, citoyens!/ Formez vos bataillons assis! Marchons, marchons, nous assoir dans les rues!" ("¡Marchemos, hijos de Sevilla,/ el día de gloria ha llegado! / Contra nosotros de la tiranía/ el estandarte de sillas y palcos se alza./ ¡A las sillitas, ciudadanos!/ ¡Formad vuestros batallones sedentes!/ ¡Marchemos, marchemos/ a sentarnos en las calles!").

El alcalde ha reconocido que lo de las sillitas es "un serio problema para el que desde ya estamos buscando posibles soluciones, que las hay". Añadiendo: "comprendo que una persona mayor use una sillita para poder descansar y ver una hermandad, pero no puedo compartir que se pueda poner en riesgo la seguridad por instalarse en un cruce o que lo hagan jóvenes". A lo que se podría añadir que se sienten horas antes de que pase, no una, sino varias cofradías, y durante todo ese tiempo no dejen atravesar las filas de sillitas. Difícil tiene el hombre la tarea. Como es socialdemócrata lo imagino como al revolucionario Jean Sylvain Bailly, primer alcalde de París en 1789, que intentó mantener un cierto orden legal en la revolución y lo pagó con su cabeza al poco de empezar el Terror.

Afortunadamente no se alzará la guillotina en la plaza de San Francisco, pero hay sans-culottes y tricotosas que se creen con todo el derecho a sentarse en sus sillitas tengan la edad que tengan, donde sea y el tiempo que sea, férreamente decididos y decididas a no dejar pasar a nadie. Y eso si no añaden butacas y mesitas de playa. Junto a la puerta de un bar severamente reprendido por la autoridad porque algunos parroquianos estaban en la puerta mientras pasaba una cofradía había una familia con butacas, mesa, táper y litronas sin que nadie los molestara. No se confunda democracia con demagogia, que según la RAE es una degeneración de la primera.