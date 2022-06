Los tontos del calor

Peor que un cofrade inventando procesiones extraordinarias, peor que un politólogo comentando las tendencias de las encuestas, peor que el disco en bucle de un cantautor y peor, mucho peor, que los padres que te dan la cena contándote las hazañas de ese hijo al que le dieron una Erasmus. Siempre hay algo peor que todo lo peor que usted pueda imaginar. Estos días sufrimos los cuarenta grados y también la brasa, verdadera brasa que te pegan los pregoneros del mercurio, esos tipos que te están recordando el calor que sufrimos en cada momento. Te ofrecen, además, su particular guía para luchar contra las calores, que de vez en cuando cantan en plural. Dele medio metro de ventaja a uno de estos brasas y le explicará gratis total, sin necesidad de que usted le pregunte, sus trucos para pasar la calor, que no es lo mismo que el calor, porque está el femenino como está el plural, cuestión de matices. Desde los ingenieros que continúan con la persiana echada con el tope de un ladrillo “para dejar pasar el aire y no la flama”, solución que se practicó por última vez de forma masiva en los hogares andaluces durante el Mundial 82, hasta los que siguen colocando un recipiente de agua delante del ventilador. “Así se enfría el ambiente”.

Y la verdad es que tal como se ha puesto la factura de la luz hemos retrocedido cuarenta años en las soluciones domésticas para aliviar las horas de mayor tortura. Calor pasaron ayer los señores del PPen el mitin convocado a las seis de la tarde en el Hotel los Lebreros. Allí estaba mi dilecto Elías con chaqueta y corbata aguantando el tipo junto a doña Cuca, que es oír su nombre y me acuerdo de una magnífica marca de conservas. Sí, señor. Y de alta calidad, todo sea dicho. Calor pasa mi Juan (Espadas) estos días en los que se anuncia que soportará un inmerecido tortazo dominical que debería sonrojar la mejilla del presidente del Gobierno, no precisamente la suya. Pero más calor tiene el de los cuellos grandes de la camisa, que no le da el fresquito por muchos ladrillos que ponga como tope de la persiana. ¿Hay algo peor que los brasas del calor en los días de esta campaña andaluza recargada de almíbar? Me temo que lo peor está por llegar: la jornada de reflexión. ¿Qué van dejar estas criaturas para ese día en el que los políticos de antaño se permitían contarnos esos pasatiempos de la vida personal con los que ahora nos castigan a diario? ¿Qué chorradas nos tienen preparadas los candidatos? Todo acabará el domingo, pero no el calor. Si lo dice Rajoy. “Sevilla es una maravilla, pero a partir de junio...” El coñazo del desfile. Perdón, del calor.