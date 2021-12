A un torero con Sevilla en el alma

Hace unos días celebraba el toreo el cumpleaños de un Faraón irrepetible y hoy conmemora Sevilla el centenario de su predecesor. ¿Hay algo más sevillano que Pepe Luis? me preguntaba ayer cuando también en el Salón de Carteles volvía a recordarse un cumpleaños. Igual, por supuesto que lo habrá, pero más no. Heredero del espacio que ocupaba Chicuelo en el corazón de la cuna del toreo, Pepe Luis hizo que su tiempo fuese menos negro aquellas tardes en que él se anunciaba y el sevillano acudía al primer templo con las pajarillas alegres por lo que podía pasar. Hoy se cumple el centenario del nacimiento en San Bernardo del torero que Sevilla hizo suyo en aquella posguerra que parece que no termina nunca. Torero de Sevilla por la gracia de Dios, me honró con su amistad y hoy elevo una emocionada oración por su alma de hombre cabal y torero excepcional.