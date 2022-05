Todo es toro hasta el sexto 'miura'

Pasa la vida, se acabó la Feria con las luciérnagas artificiales y hoy se le pega el cerrojazo de verdad, ya que hasta que no se arrastra el sexto toro de Miura no ha terminado esta eclosión tan euforizante. Volvió la Feria, pero ya se acabó y a esperar otro año con la esperanza de que la normalidad sea normal y no se repitan estas desmesuras tan a contraestilo de nuestra idiosincrasia. La avalancha de foráneos tampoco ha colaborado a que viviésemos una auténtica normalidad y si el lunes vino la lluvia a hacerle un quite providencial a la propia Feria, el viernes nos tocó vivir en el templo un escándalo que dejó en nada al que se formó cuando el usía le birló una oreja al Pireo. De eso hace sesenta años y con la decisión del presidente de poner pies en pared a tanta orgía orejera se formó la de Dios es Cristo. Y si esto ha servido para que dejen de insultar a Sevilla, mejor que mejor.