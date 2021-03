Los toros en sevilla, clave para España

La empresa de la plaza de toros de Sevilla ha sacado a la venta el abono de esta temporada sin la certeza de que se puedan celebrar los espectáculos. Pero Ramón Valencia es un hombre de esperanza y confía en que la Junta permita la ocupación de la mitad del aforo, condición indispensable para que el festejo sea rentable. El abono incluye once corridas de toros, una de rejones y dos novilladas. La verdad es que la plaza de Sevilla, la más bonita e incómoda de España, estará de dulce con sÓlo la mitad de los aficionados. ¡La de espaldas que han sufrido en esos tendidos y gradas tantísimas tardes, la de cenizas de puro, vasos de whishy y refrescos que se han derramado sobre la espaldas del que está delante, la de riñones que se han quedado acartonados y el alivio que se siente al saltar como un resorte del asiento cuando dobla el toro y hay unos minutillos para estar de pie! Como la Junta saque el pañuelo blanco y haya toros, podremos por fin estar la mar de cómodos en una plaza donde sólo lo están los caballeros maestrantes, con derecho a puro, prismático, refresco aliñado y aseo con toalla, y los abonados al sillón de tendido, como Carlos Herrera. Tenga cuidado la empresa que la afición, nunca mejor referida, le coge rápido el gusto a lo bueno. Y esa plaza tiene una cantidad exagerada de localidades, lo que por desgracia se nota poco porque cada vez se llena menos. La empresa, al menos, ha mostrado buena voluntad después de dejar pasar la temporada anterior sin un solo festejo. Recordemos que la plaza de Córdoba salvó la cara de la Fiesta en Andalucía con una corrida el 12 de octubre. Ahora es el turno de la Junta. No debería haber problemas en permitir la mitad del aforo. En Sevilla estarán puestos mil ojos. La Real Maestranza, dueña del coso, goza de un elevado prestigio. El empresario es de sobra reconocido. Y la afición es de todo menos protestona. No hay referencia alguna de brotes de coronavirus en ninguno de los escasos festejos que se celebraron la pasada temporada. La empresa estuvo ejemplar al devolver íntegramente los importes del abono del año anterior sin descuento alguno, pese a que tenía derecho legal para haber retenido cantidades. Ahora resta que la Junta de Andalucía permita ese 50% de aficionados con distancia, por supuesto. Un segundo año sin festejos sería letal. Los toros no tienen el fuerte apoyo económico de las televisiones como sí ocurre con el fútbol. Y el abono sevillano haría, como siempre, de locomotora de toda la temporada en España. Los toros se juegan mucho en Sevilla.