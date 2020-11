Una de toros

La vida estos tiempos no es muy divertida. El escenario sanitario es una tragedia, el económico un drama que no va sino por el primer acto, y el político un esperpento. Pero a veces sale un preboste, con frecuencia supuestamente progresista, y hace una declaración tan delirante que te alegra el día. Aunque pocas cosas menos progresistas que el comunismo, tan "atractivo" para los que viven en él, tan "seductor" para los afortunados que lo han conocido, que tuvieron que poner muros de Berlín, telones de acero en Europa, gulags en la Rusia soviética, granjas colectivas forzosas de Camboya, campos de "reeducación" en la China de Mao o en la actual -como podrían atestiguar los uigures-, etcétera y aun así huyen de paraísos como Cuba o Venezuela.

Hace unas semanas, una concejal del partido que quitaba el sueño al mismo que le dio entusiasta entrada en el Gobierno comparó los toros con la ablación de clítoris. Por supuesto, la señora en cuestión no criticaría abiertamente las tradiciones de los países donde se practica la ablación de clítoris, porque eso sería eurocentrismo poscolonial neocapitalista descendiente del cristianismo más superado. Y estará arrepentida de haber usado ese elemento comparativo, no sea que alguien la trate de xenófoba, islamofóbica, animismofóbica y tal. Pero nos queda claro: no le gusta el mundo taurino. Según ella, la tauromaquia no es cultura digna de ser defendida o protegida.

Moratín, M. Machado, Alberti, Villalón, Bergamín, García Lorca ("creo que los toros es la fiesta más culta que hay hoy en el mundo"), Gerardo Diego, Miguel Hernández, Ortega, Goya, Bayeu, Zuloaga, Fortuny, Roberto Domingo, Picasso, Barjola, Benlliure y un interminable etcétera de escritores, pintores, escultores…, piensan lo contrario, pero esta señora, ella, que debe tener un concepto más elevado de la cultura que los anteriormente citados que, total, no son nadie, unos manchalienzos y emborronacuartillas de nada, ella, insisto, cree que no es cultura digna de ser defendida. Ole sus... metáforas.

Aun así, el problema de los toros no radica sólo en la progresía que odia cualquier cosa que suene a tradición española o a valores, ni la discriminación del Gobierno a los ganaderos de reses bravas, ni los ecologistas (aunque sean ecologistas de salón, que lo más que hayan hecho sea plantar un geranio, como decía recientemente Guillermo García-Palacios, ganadero entre otras cosas y por ende mantenedor de esa especie animal y del ecosistema en que vive).

El problema es también de falta de afición. Los toros hoy conviven no ya sólo con el fútbol sino con mil propuestas de entretenimiento, muchas gratuitas. La sensibilidad para con los animales ha cambiado y a muchos disgusta lo que se ve en una plaza de toros. Los medios los ningunean. Y el mundo taurino está un tanto anquilosado en materia de imagen y comercialización, viviendo ensimismado, poco reivindicativo y apenas abierto a la sociedad en general que lo desconoce y, por tanto, no puede hacerlo suyo.