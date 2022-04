La torrija de la noche

La Cuaresma comienza en invierno, pero estalla en primavera. En los botones blancos que se abren entre el verde de las ramas de los naranjos, en el aroma casi invisible pero tan evidente de los incensarios, en las paredes de las iglesias en forma de carteles de quinarios, en el rumor lejano del ensayo de una banda, en la parihuela desnuda cargada de sacos que camina al ritmo de un radio cassette…

Y el recuerdo del aroma de las torrijas recién hechas, cuando entraba en el zaguán de la casa de la calle Castilla. Las grandes puertas de madera, entornadas, la cancela con el número forjado del año de construcción, 1938. Terrible año mitigado por el calor de una camilla, con un brasero de cisco picón, sobre la que se distraía el hambre jugando al parchís y al cinquillo con las vecinas, separando las piedrecitas que traían las lentejas, abriendo las vainas de los guisantes, y yo jugando al fútbol con los dedos, con una bolita verde.

-¿Mamá, has comprado el pan para las torrijas? -Que sí, hombre, no te preocupes, mañana hago las primeras. Y, al día siguiente, la casa se llenaba de aroma de pan mojado en miel y vino. Pan consistente, vino blanco del país, huevo prevenido para rebozarlo… porque aquí todo es diferente, hasta las torrijas.

Se aleja, ya avanzada la noche, un paso de palio de cajón, con un movimiento sereno y acompasado, sonando La Madrugá de Abel Moreno. Jóvenes, mis amigos y yo también nos vamos marchando, cansados pero felices, hacia el barrio, hace frío por el puente, unas candelitas rojas arden delante de la Virgen del Carmen en su capillita, como un fielato, una aduana de entrada a Triana.

No importa la hora, me siento en la mesa del comedor, todos duermen ya. Un platito de loza blanca, una torrija y un vaso de leche antes de irme a la cama y rememorar esa vuelta de una esquina, esa cuesta hecha de una sola chicotá, ese caminar rítmico entre la fusión perfecta de aromas: azahar, incienso y cera fundida. El lazo de terciopelo en el pelo largo, liso y brillante de aquella niña de ojos soñadores.

Hace poco, mi hijo pequeño, quince años espigados e inquietos, me dijo que quería un traje nuevo para Semana Santa. Lo miré un tanto sorprendido, he de reconocerlo, y pensé en los ritos iniciáticos de esta ciudad, en las constantes que no varían, o varían muy poco. Llegada la hora, se aparcan las consolas de video juegos, los móviles en el mirar incesante de los vídeos con los youtubers de moda, y se vuelve a la calle, a quedar con los amigos en la esquina, para, todos juntos, caminar hacia el centro discutiendo dónde y en qué orden veremos tal o cual paso, que si es más bonito este paso saliendo o al pasar por tal esquina o plaza recoleta.

El bocadillo en un bolsillo, con el papel de plata, que para eso fuimos puerto y puerta de Indias, nada de aluminio, aquí plata del Perú, aunque sea para envolver una viena con chorizo del blíster de supermercado. Un par de euros para un refresco de lata. Y el programa recortado del periódico. Esperando, en la fuente de cristal, las torrijas de mamá.