Dentro de la tragedia que representa estar gobernados por un mandarinato impresentable existen también sucedidos que mueven a la risotada. Risotadas que afloran por no llorar, que es lo que pide el cuerpo y la más reciente, junto a la sonora bofetada sin mano de Mohamed VI a Sánchez, ha sido la compra de una treintena de trenes de una talla mayor de la que aconsejan sus itinerarios. Eso de los trenes que no caben por los túneles es de chiste propio de aquel genio que se llamó Miguel Gila y que hablaba de cañones sin agujero. Casi trescientos millones de euros han costado y ojalá que no haya caducado el periodo de devolución. Desde que los bomberos de Bilbao y de Burgos no pudieron sofocar en 1941 el incendio de Santander porque los pasos de tuerca de las bocas no coincidían con las de sus mangueras no se veía nada igual. Qué recital de disparates.