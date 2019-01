Una tragedia imposible de soportar

Insoportable, me resulta absolutamente insoportable ver las noticias que llegan de Totalán, ese pueblo de la Axarquía que ha escenificado uno de los sucesos más espeluznantes de todos los tiempos. No puedo resistir esas informaciones, me pongo en la piel de los padres del pequeño Julen, se me eriza el vello y me puede la congoja. Un niño enterrado en vida por una negligencia fatal que permitió que una trampa atrapase al niño. Cuando escribo esto siguen buscando en las entrañas de la tierra ante la mirada rota de esos padres que no llegaron a tiempo de evitar que la tierra se tragase al niño. Es un caso terrorífico y por eso cuando aparece la noticia en los noticiarios, un servidor se encoge con la capacidad de reacción anulada. Es como cuando desapareció el niño Gabriel, pero más terrible aún, como si la tragedia se superase para un insufrible más dramático todavía.