Todo o nada: la trampa de las pensiones

Sánchez nunca ha ido tan lejos –y mira que ha transgredido límites éticos y forzado los constitucionales– como en la trampa perfectamente calculada de las pensiones y el transporte. Tras tumbarse el decreto ómnibus arrancó Bolaños diciendo a los jubilados y a los ciudadanos que “cuando vean que su pensión ha bajado, que se acuerden que ha sido el PP en compañía de otros, y cuando los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el PP en compañía de otros” (ese “otros” es Junts, que no nombra por deberle la Moncloa).

Después lanzaron a las redes el vídeo repugnantemente manipulador: “Gracias al PP. Ayuda al transporte: esto a partir de hoy te va a costar un 30% más y nada de abonos gratis. Pensiones: al actualizar tu cartilla ya no vas a ver subidas. IMV: no va a subir el ingreso mínimo vital para los hogares en riesgo de pobreza. SMI; baja el salario que cobran 2 millones y medio de trabajadores. Apoyo a los vulnerables: te pueden echar de tu casa y cortar el agua, la luz y el gas. Dana: no habrá nuevas ayudas para los valencianos y valencianas afectados por la dana. Tampoco para el volcán de La Palma. Autónomos: si eres autónomo tendrás que pagar más. Dale las gracias al PP”. A Junts, por supuesto, no se le nombra.

El fin de fiesta lo puso Sánchez en persona: “¿Los que les votaron lo hicieron para que no se revalorizaran las pensiones, para que se bloqueara el transporte público, para que no llegaran las ayudas de la dana? Yo creo que hay que pedir a esos grupos parlamentarios que abandonen esa oposición destructiva porque causa dolor social... Vivimos momentos de anti política, el todo vale lo damos por descontado, pero es que estas votaciones en el Congreso tienen unos efectos muy dolorosos en el conjunto de la ciudadanía… Pensaron de qué manera poder ganar una votación aún a costa del bienestar de la gente”. ERC, Junts y el PP han coincidido, desde sus posiciones opuestas, en que si la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte se presentan por separado quedarán inmediatamente aprobadas. Pero a Sánchez y al PSOE que ha modelado a la hechura de su ambición esto no le conviene. Por eso exige, tomando a los pensionistas y a los usuarios del transporte como rehenes, que se apruebe el decreto completo. Culpando al PP, si no lo hace, de causar dolor social. Y lo peor es que muchos se lo tragarán.