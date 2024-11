TVE: toma de una fortaleza ya tomada

El asalto a TVE, ya mayoritariamente controlada por el PSOE y sus apoyos Sumar, ERC, Junts, PNV y Podemos, lo es a una fortaleza ya tomada. La pluralidad, la divulgación cultural y la neutralidad informativa que deberían ser lo que defina una televisión pública, lo que da sentido a que se financie con fondos públicos, es decir, de todos los ciudadanos, hace tiempo, mucho tiempo, que murieron. Si es que alguna vez existieron. La fortaleza que el sanchismo ha tomado ya del todo estaba tan vencida como la del formidable inicio de Beau Geste de William Wellman: los soldados eran cadáveres colocados con sus rifles sobre los muros para dar la sensación de que defendían el fuerte. Así estaban la calidad, la creatividad, la independencia, la neutralidad y la cultura sobre los muros de la TVE ahora tomada del todo: muertos.

La pregunta es: ¿qué más se puede hacer para reforzar el papel propagandístico que ya hace la televisión pública nacional? ¿Y qué más se puede hacer para promocionar el entretenimiento cutre, en competencia desleal con las privadas, como gancho necesario para lograr la audiencia que dé sentido a la propaganda? Porque la renuncia a la función cultural y divulgativa de la televisión pública, ofreciendo aquello que las cadenas privadas ni pueden ni quieren permitirse (música, teatro y cine de la mayor calidad, documentales, debates plurales, etc.) es el peaje a pagar para que la propaganda llegue al mayor número posible de telespectadores. La operación Broncano, vaya.

La propia corporación anunció así su temporada 24-25: “Con aires de festival de música, RTVE ha presentado su nueva temporada… Está cargada de nombres propios y éxitos que se han desgranado en una fiesta con los máximos responsables de la Corporación y sus principales rostros. Broncano, Eurovisión Junior, MasterChef Celebrity o la nueva edición del Benidorm Fest, entre los cabezas de cartel… Otras apuestas son That’s my jam, concurso musical con Arturo Valls, y La conexión, quiz show con Lara Álvarez. Y dos talents shows, Bake off, famosos al horno, que vuelve con Paula Vázquez en su segunda temporada, y el de copla La bien cantá, que tendrá como jurados a Lucas Vidal, María del Monte y Rayden, presentado por Rocío Muñoz…. También tendrá su primera versión con celebrities Maestros de la costura…”. No se cortan, eso hay que reconocérselo. Van a las bravas. Y ahora más.