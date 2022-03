La 'typical hamburguer'

Como añadidura a las tres gracias (oración, ayuno y penitencia), en esta cuaresma vamos a disfrutar de un salutífero festín. Llegan las depresiones, los cambios de humor, las bonitas ansiedades. Incluso crecen los accidentes de tráfico, los ataques cardiacos, las dolencias varias y los ingresos hospitalarios. ¿No es maravilloso? Lo afirma, datos estadísticos en mano, la neuróloga Anne Marie Morse, de la Academia Estadounidense de la Medicina del Sueño. El cambio del llamado horario de invierno al de verano trae consigo este cataclismo.

Suponemos que el cambio de hora estará provocando también gran cantidad de desajustes estomacales. En una alteración del organismo como Dios manda, no pueden faltar la acidez de estómago, los vómitos o el trance diarreico. Nos preguntamos cómo incidirá la llamada cocina de cuaresma en estos desarreglos (más allá de quien decida practicar la extravagancia del ayuno y la abstinencia). El condumio para el tiempo de la conversión nos ofrece los clásicos cuaresmales. Igual que las contundentes espinacas con majado de pimentón, el bacalao no falta nunca, ya sea frito, con tomate, al modo pavía o a través del insondable mundo de la croqueta (hay otra variante gourmet, que hará las delicias de la congestión de estómago: el bacalao a la mousse de almendras y ajo). Por su parte, sobre las torrijas, sabemos ahora que existe una variante chic hecha con manzana, croasans, nueces y pasas.

"Dime qué comes y te diré quién eres". La celebérrima frase proviene del nada celebérrimo Jean Anthelme Brillat-Savarin, filósofo francés a quien se le atribuye el primer tratado de gastronomía (1700). Al pasar por el Hard Rock Café de la calle San Fernando, hemos visto que anuncian la llamada Messi Burger, toda una exaltación de la carne a la parrilla, ideal para la clerecía vegana, y que lleva el nombre de la declinante estrella del fútbol. No sabemos el número de católicos que se siguen guardando de probar carne los viernes de cuaresma. En cualquier caso el pecado los tienta por doquier. Otra irresistible tentación la ofrece Mesones El Serranito. Hemos visto también el anuncio de su serranito de toda la vida (filetamen, jamón serrano, patatas fritas, tomate y pimiento). Pero ahora lo venden, revestido para el turismo, como The typical hamburguer of Seville. Suena a la alta escuela de marketing del famoso "relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor". Imaginemos cómo se ha de evacuar la typical hamburguer of Seville bajo la turbulencia digestiva que ha debido traer el cambio horario. Tras el pecado, ay, viene la penitencia.