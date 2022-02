La última cabalgada de Pablo Casado

Si convenimos que en el mundo posatómico la única épica posible es la de la derrota, el gran triunfador moral de la crisis del PP ha sido Pablo Casado. No lo pueden ser, desde luego, todos aquellos que lo han traicionado o que han esperado a una coyuntura propicia para apuñalarlo por la espalda. Tampoco una Isabel Ayuso a la que no le negaremos las agallas, el instinto killer y la telegenia, pero que tendrá que explicar mejor los negocios de su hermanísimo con la Comunidad de Madrid. Sobre Feijóo podemos decir aquello de Churchill sobre Rusia: "Es un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma". Galicia, una vez más, vuelve a ser la reserva espiritual de la derecha española, pero es difícil que su presidente entusiasme a la parroquia del PP. No tiene ni la vehemencia culturalista de Fraga ni la ironía de casino de Rajoy. De él ha aprendido Juanma Moreno a practicar un nacionalismo light, a envolverse en los colores regionales, algo que choca con la aversión a las autonomías que sigue latiendo en el electorado de la verdadera derecha española, sin desviaciones centristas, la del voto fiel, la que se está marchando a Vox. Una aversión que, desde luego, no comparten los cuadros del PP, beneficiarios todos de la mamandurria plurinacional, bien sea andalusí, galaica o madrileña.

Pero los grandes triunfadores estéticos de la jornada de ayer fueron Pablo Montesinos, Ana Beltrán y Antonio González Terol, los discípulos fieles que acompañaron al maestro en su salida del Congreso. La vida, por muchas tropelías y bajezas que cometamos, siempre nos da una oportunidad para la grandeza, y estos tres la supieron aprovechar ayer para colocarse a la altura olímpica de San Juan Apóstol o Sancho Panza. No hay espectáculo más hermoso que el de la lealtad cuando ya todo es derrota, cuando ves a tu capitán agonizar en la cruz o en el suelo, derrotado por un impostor disfrazado de caballero. Por contra, no hay nada más horrendo que una tribu cohesionada por la traición y el interés, como fue ayer el Grupo Popular del Parlamento.

De alguna manera, Pablo Casado se redimió ayer de todas sus torpezas y miserias con su gesto cinematográfico. Se quitó la mascarilla, símbolo de un mundo atemorizado, y miró de frente a los judas que lo aplaudían. Luego buscó la puerta para desaparecer, como en una escena de western. Faltaron el crepúsculo incendiado y los paisajes áridos de Monument Valley, pero no la grandeza del gesto. Ha sido el triunfador, aunque de poco le sirva.