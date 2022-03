Cuando une el adversario común

El temor a una guerra y a sus terribles consecuencias en pérdida de vidas, destrozo de ciudades, patrimonio y paisaje, más el déficit energético que supondrá la ruina de negocios y de un gran número familias españolas han provocado lo que parecía imposible en la convulsa política española: una actitud de lucha común ante el adversario también común. Actitud manifiestamente mejorable, pero en la declaración de La Palma que reunió al presidente del Gobierno con los presidentes de los gobiernos regionales hubo importantes puntos de coincidencia, aunque otros en cambio han vuelto a salir a la luz. El más relevante, la estrechez de miras y el escaso respeto de Pere Aragonès al Rey.

Aragonès se dignó a asistir por primera vez el encuentro, pero no quiso coincidir con don Felipe para expresarle así, una vez más, que no le reconoce como Jefe de Estado de los catalanes. No se comprende que en estos tres años Pedro Sánchez no haya tenido un solo gesto de reproche hacia Aragonès y la alcaldesa Colau. Entre las responsabilidades de un jefe del Gobierno está exigir un comportamiento respetuoso con la Constitución en aquellos que comparten actos con él mismo.

La reunión de La Palma podría haber sido más concreta en sus conclusiones, pero hay que poner el acento en lo positivo. La oposición apoya las medidas del Gobierno para colaborar con Zelenski en la defensa de su país y además se sentaron las bases para la coordinación de la atención a los refugiados. Un asunto prioritario, dada la proliferación de ONG sin experiencia, así como las iniciativas particulares que se hacen con la mejor voluntad pero no siempre con eficacia. Isabel Díaz Ayuso sugirió que parte de los 20.000 millones de euros que ha asignado el Gobierno a medidas de igualdad se destinen a la atención de los miles de ucranianos que llegarán a España prácticamente sin nada, sugerencia que ha tenido buena aceptación por parte de otros presidentes. Y ha habido unanimidad en la necesidad de tomar decisiones sobre cómo afrontar el coste desmesurado de la factura energética, que los miembros del PP, con Feijóo a la cabeza, han pedido la rebaja de los impuestos que gravan gas, gasoil y gasolina. Además de ampliar las ayudas por el alza desmesurada del recibo de la luz.

La Palma se ha identificado los últimos meses a los efectos catastróficos del volcán Cumbre Vieja. Ojalá se convierta en el futuro referencia de acuerdos entre el Gobierno y las autonomías para afrontar los efectos perniciosos de una guerra que nos toca tangencialmente desde el punto de vista bélico -siempre que Putin no impulse una guerra mundial- pero que deja las economías familiares en una situación insostenible.