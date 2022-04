¡Más urinarios públicos en Semana Santa!

Ni el debate de los nazarenos de más que dicen que tendremos este año, ni la Ley Seca en la noche de las noches de la ciudad, ni la posible explosión de júbilo con un gentío disparado, ni los tiempos de paso por la carrera oficial que traen de los nervios a mi presidente Vélez. Aquí la clave por la que te preguntan los señores de Madrid y los de provincias es clara y directa: “¿Dónde orino en la Madrugada cuando voy a tu ciudad?”. Te cuentan que se suben al AVE para ver el final del Jueves Santo, este año con el regalo de la Virgen del Valle sin palio, y toda la Madrugada, de la Santa Cruz al rey de los Gitanos, y resulta que las criaturitas no tienen un aseo en condiciones salvo que sean socios del Labradores, el Mercantil, el Casino Militar o amigo del dueño de una taberna abierta a deshoras. Si cada vez abren menos bares porque la normativa así lo dicta desde 2019, tenemos que ofrecer retretes públicos en una ciudad que vive del turismo y que se jacta de los sucesivos aumentos de viajeros que llegan al aeropuerto de San Pablo.

Por eso ha sido una alegría que el alcalde, Antonio Muñoz, se haya referido públicamente a este problema. Ha anunciado que este año se ha reforzado la red de aseos públicos en las calles con un total 21 nuevos aseos, uno de carácter múltiple y veinte de los denominados químicos, que se sumarán a los seis que presentan un diseño accesible. Esperemos que sean suficientes, querido alcalde, porque realmente son necesarios para reducir el efecto de urinario de muchos callejones y vías traseras del centro.

Hay calles para orinar en el entorno del Salvador (Oropesa, Acetres, Monardes), como las hay en los alrededores del Cristo de Burgos (Dormitorio, Ortiz de Zúñiga) y en las proximidades de la misma carrera oficial (Azofaifo, Santa María de Gracia y hasta la placita de Santa Marta). Tenemos que estar preparados para esas miles de personas que vienen horas y horas al centro procedentes de los barrios y de ciudades de toda España. Tenemos los datos de afluencia por calles, sabemos las horas de máxima afluencia y tenemos claro que muchos bares cierran o cuelgan el clásico cartel de Averiado. Ahí tiene que estar el Ayuntamiento para suplir una carencia básica.

Un visitante que no encuentra un servicio disponible se lleva una mala imagen de la ciudad. Bienvenidos los 21 retretes de refuerzo del alcalde Muñoz. Pero no dude en colocar más porque nunca estarán de más. Son muchas horas en la calle. Lipasam no puede con todo. Más urinarios... o quemen incienso en las principales vías y plazas.