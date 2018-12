Entre uva y uva, balance inquietante

Pasará cada pasaje del año con fugacidad entre uva y uva, entre una campanada y otra, y el balance será no todo lo bueno que hubiéramos deseado. Se va 2018 y todo será buenos deseos para el Año Nuevo, para un 2019 que amanece lleno de incógnitas. Adiós a un año protagonizado por una secesión que ya no parece una intentona, sino el fantasma real que ha consolidado un Gobierno torticero, ventajista en la única alianza que le permite vivir en la Moncloa. Se va 2018 con el remate de un asesinato en pleno Andévalo que ha conmovido las cuadernas de todo el país. La muerte de la joven profesora zamorana ha hecho que todos seamos Laura bajo la estupefacción que tenemos por la constatación de que vivimos en una sociedad no lo suficientemente protegida, ante la permisividad que supone que alimañas como el asesino campen a sus anchas. Feliz 2019.