Eso va a ser el ADN

Necesitamos generalizaciones para intentar comprender la realidad, y no pocas veces para amoldarla a nuestros prejuicios. Decimos, un poner, que los de Vélez-Rubio son así y asao, y su carácter es opuesto al de los de Vélez-Blanco, como sucede con los de Jerez y Cádiz o entre los andaluces orientales y los occidentales; que los americanos son de esta u otra manera, como si Woody Allen tuviera algo que ver con Will Smith o con un supremacista que lleva varios fusiles de asalto en un tambucho de su pick up. En la búsqueda de las esencias o las características esenciales y compartidas de un pueblo hay indagaciones más científicas o, cuando menos creativas. También las hay perversas.

La historia está repleta de vendedores de crecepelo y hasta genocidas que saben de la palanca sentimental que tiene la raza, y sobre todo si se la considera superior y, más aun, si es oprimida por otro, de forma que de este tipo de generalizaciones dirigidas a la epidermis está sembrada la historia universal de la infamia y sus cuentos. Sobre el corazón, o, mejor dicho, el "alma rusa" podemos desempolvar en estos días Bajo la mirada de Occidente (Joseph Conrad, 1911): una opción literaria de primer orden, puestos a atribuir un alma común a los pueblos. El catalanismo indepe, un siglo después de Conrad, ostenta un granado listado de mentiras y medias verdades en las hemerotecas: Heribert Barrera, Pujol, Junqueras o Torra -esos superhombres- no dudaron en aducir esencias hereditarias -raciales- óptimas o pésimas.

Una expresión que se enseñorea de un tiempo a esta parte es el recurso al ADN, del que todos hablamos, aunque sepamos de genética lo mismo que de agujeros negros y de la Teoría de Cuerdas: nada. Suelo recordar a un chaval obsesionado con atribuir a la cosa genética desoxirribonucleica cualquier chorrada supuestamente familiar, en un conmovedor afán de pertenencia a una familia que conoció poco de pequeño, en concreto la que le venía por su padre... el cual constató ser infértil desde niño cuando se separó malamente de su madre. El ADN tomado en vano es hoy aglutinante de cualquier pasión de tribu, y mucho en lo deportivo: perdiendo una hermosa ocasión para callar, Xavi ha apelado al ADN del Barça como fuente de belleza congénita. Feijoo afirma que "el acuerdo está en el ADN del PP". Sánchez, que "el internacionalismo está en el ADN socialista". Hay quien atribuye a un nuevo representante el haber "recuperado su ADN ganador", como a quien le devuelven el rosario de su madre.