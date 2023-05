COMO los ingleses del XIX, los batasunos siempre tuvieron una cierta fijación con Andalucía en general y Sevilla en particular. Colocar aquí su propaganda era su particular pica en Flandes. Andalucía era todo lo contrario de lo que ellos valoraban: mestiza antes que pura, agraria antes que industrial, españolista antes que independentista... Un viejo chiste abertzale reflejaba su amor hacia los meridionales: “¿Sabes cuál es el río más largo de la Península Ibérica? Pues el picoleto, porque nace en Andalucía y muere en Euskal Herria”... Risas enlatadas en ETB. Sus hermanos mayores en la fe, los terroristas etarras, para demostrar su capacidad operativa en sus mejores momentos, intentaron numerosas veces atentar y sembrar el pánico en Sevilla. Por una mezcla de azar y profesionalidad de la Guardia Civil, nos libramos de tener nuestra particular masacre de Hipercor en el parking de El Corte Inglés de la Gavidia durante los prolegómenos de la Expo. Muñoz Cariñanos y los Jiménez Becerril no tuvieron tanta suerte.

Hubo una época, cuando el terrorismo era más fuerte y la respuesta civil más débil (habría que hacer una historia del orondo y autosatisfecho ambiente cultural en esa época), en la que Herri Batasuna llegó a organizar en Sevilla algunos mítines para apoyar sus candidaturas electorales. Contaban con el apoyo de los grupúsculos de la extrema izquierda sevillana del momento. Porque, por mucho que las cabezas más perezosas siempre calificaron a ETA y su entorno de “fascistas”, los apoyos nacionales e internacionales del terrorismo independentista vasco siempre procedieron de la izquierda (y no sólo de la extrema). Si aquellos mítines y akelarres abertzales en Sevilla naufragaron se debió en gran parte a la acción de jóvenes estudiantes que se encargaron de su boicot.

Más conocido fue el incidente de la ceremonia de inauguración del Mundial de Atletismo de 1999, cuando los del lauburu colaron en el escenario del Estadio de la Cartuja aquellas falsas giraldillas con los carteles a favor de los “presos vascos”. A muchos nos sorprendió de vacaciones, en alguna lejana playa bebiendo copas, y aquellas imágenes de los muñecotes filoetarras mezclados con los cantantes de Siempre Así nos dejó una profunda sensación de irrealidad.

Lo último, ya lo saben, es lo de las vallas gafes de Bildu animando al Osasuna durante la final de la Copa del Rey en la Cartuja. Cosa menor. Más un chincharrabiña que otra cosa. ETA ha sido derrotada y el nacionalismo vasco ha vencido, como preveía el guion de Arzallus. A mí, sinceramente, los carteles no me molestaron gran cosa. Desde luego –llamadme antisanchista– no tanto como cada vez que veo al gobierno negociando y buscando el apoyo de los herederos de ETA. Eso sí es un asco. Y grande.