El valor de una persona

Cuánto vale la vida de una persona? No me refiero hoy al maldito negocio de la trata de hombres, mujeres y niños. Planteo el valor diferencial que existe según el lugar en el que se haya nacido. Si todo ser humano ha nacido en este mismo mundo, si todo ser humano tiene la misma morfología, por qué su valor es distinto en virtud del lugar en que habite. Y tenga opuestas vidas y oportunidades. No tasamos de igual manera a una persona estadounidense que africana, ni afgana o iberoamericana. Incluso podemos añadir la diferencia racial como otro factor que suma al desprecio humano sobre quienes consideramos que son inferiores a nosotros. La cuestión es por qué si son asesinadas 2.749 personas en los atentados contra las Torres Gemelas el mundo se manifiesta y no cuando 2.247 se ahogan en el Mediterráneo. En los últimos cuatro años han perecido más de 14.000 vidas en ese cementerio de agua.

Se deduce que la especie humana es la más poderosa del mundo. Llegamos a esa conclusión porque somos inteligentes, pensamos, razonamos, calculamos, estudiamos, evolucionamos a diferencia de los animales que, hasta el momento, su progresión es más lenta. No construyen edificios, no inventan vacunas, no investigan la luna ni el fondo del mar. La inteligencia del hombre parece más poderosa pero puede que sea mas odiosa.

¿Acaso el poder produce derecho? Es una magnífica pregunta que se plantea Yuval Harari y sobre la que me gusta reflexionar para poder entender por qué nos creemos más que otros seres humanos. Él dice: porque en los Estados Unidos se ha invertido en educación, sanidad, seguridad de cada individuo ¿En España nos importa más la vida de un español porque en él hemos invertido nuestro dinero en educación, sanidad, y seguridad? ¿Y por qué se rechaza a los africanos si cuando son niños nos enamoran pero de mayores nos parecen una carga? ¿Tenemos una moral superior? ¿El dinero, el poder eleva la moral?

La decisión de acoger en España a las 629 personas del Aquarius, que han sido rechazados por todos es motivo de profunda reflexión. No sólo de una generosidad impulsiva sino sostenida en el tiempo. Eso nos hará ver que además de valorar la vida de quienes se ahogan en el Mediterráneo apreciemos la de quienes hacemos que sean diferentes estando a nuestro lado. ¿De qué depende que la vida de un italiano, o la suya, valga lo mismo que la de un subsahariano o un argelino?