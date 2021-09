¿Pero dónde vamos a trabajar?

En cierta ocasión acudí a un almuerzo en el que la estrella invitada, una especie de gurú neoliberal muy respetado en el mundo de la empresa, mostró su admiración por los países en los que los jubilados completaban su pensión trabajando los fines de semana. En concreto puso como ejemplo el de un señor que laboraba en una tienda de calcetines de un centro comercial pasando las tarjetas de crédito de los clientes. No se me ocurre peor final para mis aciagos días: viejo y malhumorado, en un anodino mall, escuchando un hilo musical de Ricky Martin y aguantando las quejas de los clientes por mi más que segura lentitud en el desempeño de las obligaciones.

Cada día parece más claro que la profecía de aquel halcón de los negocios, que sonreía malévolo cuanto más negro pintaba el futuro, está a punto de cumplirse. La otra noche, una de esas personas que llamamos "con criterio" me comentó sus planes de prejubilación en la misma barra de la Bodega San Lorenzo: "Vienen curvas y a mí no me van a coger". Se refería, claro está, a esas declaraciones en las que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, se le escapó lo de la edad laboral hasta los 75 años, algo que todo el mundo sabe que tarde o temprano ocurrirá debido a dos razones incontestables: el espectacular crecimiento de la esperanza de vida en las últimas décadas (lo de la pandemia no será más que un bache) y la insostenibilidad del sistema de pensiones tal como hoy lo conocemos. Algunos, incluso, hablan de estafa piramidal. Escrivá pudo pecar de bocazas, pero no de insensato, justo al contrario que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fina demagoga y niña bonita de las encuestas, cuya petición de "cautela" en este asunto no es más que una nueva patada hacia delante a un asunto que tarde o temprano nos explotará en nuestras envejecidas caras.

En la España del paro, el problema ahora mismo no es si debemos trabajar o no hasta los 75 años, sino dónde. En un sistema laboral como el nuestro, donde los más jóvenes no encuentran una ocupación remunerada y que prácticamente expulsa a los trabajadores entre los 50 y los 60 años, resulta un poco ingenuo soñar con gerontotajos en los que los futuros abuelos se ganen el puré de cada día. A no ser, claro está, que el plan sea recurrir al infraempleo, como ya se hace con las juventudes. Así nos veremos unos pocos, vendiendo calcetines, cobrando una miseria y aguantando a treintañeros mal educados con un MBA y gorra corporativa. El paraíso.