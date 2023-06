Mauerfest nació –con otro nombre– en 2011 con la sana intención de discutir. Lo echamos a andar un grupo de amigos, unos particulares de provincias que, en aquellos tiempos de crisis y confusión –la cosa no ha cambiado mucho–, decidimos que no teníamos más gana de quejarnos en los bares. Queríamos aparcar de una vez la estéril rabia del español sentado y nos propusimos promover la reflexión serena, el debate independiente y el pensamiento crítico. Gente leída, éramos conscientes de que en la búsqueda de la verdad lo importante no es la meta, sino el camino: un nuevo argumento, una experiencia novedosa cierran la puerta al dogma y al prejuicio. Por eso, queríamos hablar. Y queríamos, sobre todo, escuchar.

En todo este tiempo hemos organizado –desde la iniciativa privada, sin un solo euro público ni subvención alguna– decenas de eventos por los que han pasado personajes tan diversos como Miguel Ríos, Cayetana Álvarez de Toledo, José María García, Jorge Bustos o Jesús Quintero. En nuestro foro hemos presentado la biografía de Pablo Iglesias y la de Paco de Lucía, hemos reunido a 300 jóvenes discapacitados en un encuentro con el director de Campeones, celebrado el fin de ETA con Maite Pagazaurtundúa, explorado los límites del humor con Juan Soto Ivars y Juan Carlos Ortega o repasado con Anna Ferrer la trayectoria de la Fundación Vicente Ferrer en defensa de la libertad de las mujeres de la India.

Uno de nuestros invitados ilustres, el periodista Ignacio Camacho, escribió de MauerFest: “Es un ejemplo de los espacios de debate que escasean en la España gritona de los tertulianos y de los linchamientos dialécticos de Twitter: abierto, antidogmático y plural. Un sitio para hablar con libertad y escuchar con respeto”.

MauerFest es la fiesta de la palabra, pero un grupo de fanáticos/as nos quiere coser la boca. ¿El motivo? Los intransigentes siempre encuentran alguno, pero en este caso ha sido la presentación anunciada para el próximo miércoles en la sede del Colegio de Abogados de Granada del libro Algunos hombres buenos, del periodista de El Mundo Quico Alsedo. Se pongan como se pongan, ese acto va a celebrarse. Puede que lo impida el tiempo; los totalitarios, no. En MauerFest seguiremos derribando muros y apostando por el contraste civilizado de ideas. Y por Andalucía como tierra de cultura, diálogo y entendimiento.