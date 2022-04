De cuando el vandalismo es legalizado

Dolorosamente volvemos a dar la barrila contra esa ola de vandalismo que nos invade, pero en esta ocasión no vamos contra los ataques de grafiteros que ensucian la ciudad ni contra esos cafres que, con nocturnidad y alevosía, destrozan impunemente lo mejor de esa ciudad. La ciudad es Sevilla y al paso que vamos no va a quedar de ella ningún rasgo de su identidad, nada que en el futuro atraiga visitarla. Hoy se trata de denunciar esa especie de vandalismo legal que está arrasando la que fuese avenida más hermosa de España. Ni la Castellana ni la Diagonal tenían parangón con la belleza de la Palmera, cabal en su estilo y justa en su medida. Ahora, desde el adefesio de la ampliación de la clínica de Fátima pueden verse auténticos dislates y, como Urbanismo no ve infracción alguna en cuanto mamotreto se levanta, vemos que estamos ante un vandalismo legalizado.