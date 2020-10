El velador, útil estrella de esta plaga

Pasamos de Juanón a Juanillo en un abrir y cerrar de ojos y sin apenas poner las manos caemos de una Campana sin veladores para abrir la mano en pos de pegarle un regate a la ruina permitiendo asentamientos en aparcamientos y aceras de cualquier tamaño. Debe ser capítulo importante de esa nueva normalidad que no acabamos de comprender y pirueta con la que compaginar salud y economía. Lo cierto es que resulta asaz dificultoso aunar ambas cuestiones, pues si el caso es que sin salud no es posible una economía medio regular, sin economía no hay cuerpo que resista esa situación. Difícil disyuntiva la de que cuestiones tan trascendentes caminen de la mano, sobre todo cuando siguen existiendo mesnadas de jóvenes y no tan jóvenes que hacen de sus capas unos sayos que sólo hacen propagar esta plaga que nos vino de China y que no muestra su fin. O sea...