Lo sé, lo sé. El 28 de abril, la guerra sucia que va a desatar en el momento de mayor mediocridad de nuestra historia democrática, los independentistas catalanes aprovechándolo para su órdago... Pero hay vida más allá de la política. Es más, la política solo tiene sentido si se pone al servicio de la mejora de la vida de los ciudadanos. Se ha editado Siempre la misma nieve y siempre el mismo tío, última obra de Herta Müller (premio Nobel 2009), cronista de la represión en la Rumanía de Ceaucescu que sufrió en primera persona hasta que pudo exiliarse en 1987 (nota a los nostálgicos del comunismo, ahora en versión populista, y a los valientes luchadores con la momia de Franco: las dictaduras fascistas cayeron en 1945 y la de Franco en 1975-77, pero las comunistas no lo hicieron hasta 1990 y la norcoreana, china o cubana aún siguen). Müller se ha singularizado por "defender con firmeza sus ideales más allá de la esfera política, como una forma de concebir el mundo". Lo comparto.

Por ello hoy, aprovechando el pretexto de la emisión de West Side Story en La 2, quiero recordar que no hay democracia más perfecta que el consumo de cultura. El gastrónomo Brillat-Savarin acuñó en 1825 el lema "dime qué comes y te diré qué eres", después convertido por los nutricionistas anglosajones en "eres lo que comes". Lo mismo puede decirse del consumo de cultura: somos lo que vemos, oímos y leemos. Las audiencias televisivas y las listas de películas, músicas o libros más vistos, oídos o leídos son nuestro retrato colectivo. En cultura se vota todos los días y a todas horas. En el caso de la televisión la urna es el mando a distancia. La demanda crea la oferta de forma inflexible. La única razón de existencia de los medios públicos que todos pagamos es equilibrar esta situación ofreciendo programas de calidad y asumiendo el riesgo de pérdida de audiencia. Desgraciadamente ninguna lo hace. TVE relega esta responsabilidad primera a La 2.

El pasado miércoles se dio uno de estos casos de democracia directa: La 2 emitió West Side Story, obra maestra en su día muy popular. Y la audiencia votó dándole el último lugar entre lo emitido por todas las cadenas ese día. Esta película tuvo 364.000 votos, es decir, espectadores; mientras a esa misma hora GH Dúo tenía 2.176.000: un 1,7% de audiencia frente al 14,7% de Telecinco. Esto es lo que hay. Somos lo que vemos.