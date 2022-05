Que vengan más, pero que se aprenda la lección

A Sevilla no le puede venir mal albergar la final de una gran competición deportiva. Sería tirar piedras contra su propio tejado, sobre todo si se tiene en cuenta el modelo económico que le da vida a la ciudad. Cuantos más acontecimientos la pongan en el escaparate del mundo mucho mejor. Pero lo ocurrido esta semana debe servir de lección para que no se vuelva a repetir. Una final capaz de atraer a decenas de miles de personas tiene que estar planificada con detalle y muy medida. No se puede dejar que la cochambre y el incivismo se adueñen por tres días de sus calles. No es fácil. Pero para eso está el Ayuntamiento y están las fuerzas de seguridad.