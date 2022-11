Alarmante falta de autoridad mientras crece el autoritarismo desde una cúpula que gobierna a decretazo limpio. Crisis de autoridad que se refleja en nuestras calles y que pasa de que en Padre Pío se enfrenten a la policía hasta el derroche de zafiedad en las murallas de la Macarena tras dar el mitin delante de la Basílica. Han sacado los restos de Queipo del lugar que él hizo levantar, pero no se paran ahí, qué van a pararse ahí y no tendría nada de extraño que en breve pidan la exhumación de los huesos o lo que quede de Colón, que también están en sagrado. Lo del domingo ante la Basílica y luego en la muralla resulta incomprensible y extraña la permisividad mostrada ante la exhibición de tricolores que están de más. Si la bandera constitucional es la que es ¿por qué la que no es se exhibe en la más absoluta impunidad? A ver cómo acaba esto, qué miedo.